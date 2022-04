Legutóbb pont annak a Paksnak a skalpját gyűjtötte be hazai pályán, amely szombaton 18.00-ra érkezik hozzá. Most azonban nem lesz egyszerű feladat Drazsen Brajkovicsnak megtalálni a győztes taktikát, hiszen Illés Mátéra, Kenneth Carpenterre, és már Veljko Brkicsre sem számíthat a play-out előtti találkozón sérülés miatt.



– Ezen a meccsen ugyanazt a taktikát fogjuk használni, amit a Zalaegerszeg ellen is. Gyakoroltuk még, amit az új edző kér tőlünk. Nem tudom megmondani, hogy mire számíthatnak pontosan a szurkolók, mert a Máté még hiányzik, és másnál is van kérdés, hogy szerepelhet-e. Próbálunk majd készülni a play-outra is – jelentette ki Ivosev Tamás, a PVSK négyese a klub honlapján. – A védekezés kulcsfontosságú lesz. Apró dolgokat kell pontosítanunk, ezt tudjuk még csinálni a hátralévő időben. Meg kell nehezítenünk a dolgukat, nem hagyhatjuk, hogy támadó lepattanókat szedjenek, és második esélyből kosarakat szerezzenek. Emellett kontrollálnunk kell a gyors indításokat.