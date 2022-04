A komlóiaknak már csak azért is fontos lenne a mostani siker, mert ősszel úgy hagytak el egy pontot, hogy az utolsó percben egalizáltak a bányászok, s Jerkovics az utolsó pillanatban még próbálkozhatott a győzelemért, de hibázott. Az már csak hab lenne a tortán, ha a mostani két ponttal megelőznék a Fradit is a tabellán.



– Remélem, vissza tudjuk szerezni a Dabas ellen az ősszel itthon elhullajtott egy pontot. Egy kicsit adósak maradtunk akkor magunkkal és a szurkolóinkkal szemben is. Nagyon kiélezett meccsre számítok. Fontos lesz, hogy a védelmünket hogyan tudjuk megszervezni, és a koncentrációnk a helyén, a befejezéseink rendben legyenek. Ha ez sikerül, akkor jó eredményt várok a csapattól – nyilatkozta Vaskó Péter, a Sport36-Komló jobbszélsője a klub közösségi portálján, majd a saját és poszt­társai szerepére is kitért. – Mindenképpen kell a segítségünk a csapatnak. Ha egy nehéz periódusból ki tudjuk húzni a góljainkkal, akkor jó esélyeink lesznek.



Az élmezőny: 1. Szeged 41 pont, 2. Telekom Veszprém 40, 3. Balatonfüred 30, 4. Tatabánya 26, 5. Ferencváros 24, 6. Sport36-Komló 23.