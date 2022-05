Nagykozár–Diana SE 3–0 (1–0)

Nagykozár. Vezette: Bánfai (Schuller, Ravasz). Nagykozár: Béres Mihály – Farkas M. (Nagy T. 85.), László L., Rigó (Sütő, 85.), Mufics – Béres Márton, Zólyomi (Krix, 73.) – Szücs D. (Kiss S., 61.), Horváth D., Nagy M. – Váradi (Lukics M., 85.). Diana SE: Balogh Zs. – Szemmelrock, Laczkó I. (Kálmán J., 73.), Kovács L., Páll – Kántor, Horváth B., Bánkövi (Barlai, 73.), Lackó – Szabados, Gál G. (Horváth D., 73.).

Gólszerzők: László L. (33.), Váradi (67., 76.).

A Nagykozár hibátlan tavaszi mérlegébe a Diana SE sem tudott belerondítani, így most már csak egy lépésre van a bajnoki címtől a listavezető. De akár már a hét közben is ünnepelhetnek Váradiék, amennyiben a PEAC II. nem tud nyerni a Himesháza ellen. A tabella első két helyezettje egyébként a 30. fordulóban (május 29., vasárnap) összecsap egymással, tehát a héten 6 pontot is faraghatnak 8 pontos hátrányukon a pécsiek. A június 5-én esedékes szezonzárón (a februárról elhalasztott 16. fordulóban) viszont a sereghajtó Pellérdet fogadja a Nagykozár, ami elhalványítja a PEAC II. bajnoki reményeit.

BFA Szigetvár–Komló II. 2–2 (0–1)

Szigetvár. Vezette: Horváth G. (Gazdag, Resch). Szigetvár: Kerekes – Katona, Lorencz, Pintér Patrik, Varga B. (Huber, a szünetben) – Csejtei, Darab, Balogh B., Szilovics (Kelemen K., 73.) – Pálfi, Harmuth. Komló: Mónus – Tamás B. (Szabó Z., 46.), Horony, Kovács Á., Deák – Elsebaie (Horváth E., 73.), Magyar J. (Király, 70.), Jurátovics, Horváth F., Nagy N. – Pozsgai.

Gólszerzők: Csejtei (52.), Harmuth (71.), ill. Pozsgai (32.), Horony (52.).

DDC Focivilág Beremend–Pogány 5–1 (3–0)

Beremend. Vezette: Pucsli (Hahner, Petkó). Beremend: Bodrogi – Bodó, Rochi, Müller, Svegál P. (Vidovics, 29.) – Baumann T. (Horváth N., 50.), Geczó P. (Rácz, 76.), Fürdős, Halász B. (Dávid B., a szünetben) – Dobrosi (Jovánovics L., 76.), Sztojka N. Pogány: Küllei – Bánfai, Dénes, Benák, Ács – Bali, Jaksa, Bérces, Ashragf – Papp T. (Szabó J., 81.), Radics.

Gólszerzők: Halász B. (5.), Dobrosi (14.), Sztojka N. (17., 89.), Dávid B. (47.), ill. Bérces (78.).

Ócsárd– Kaitz Agro Somberek 7–2 (3–0)

Ócsárd. Vezette: Székely (Scheffer, Szemes). Ócsárd: Pálfi – Lovas, Kelemen, Kovács K., Grunda – Flórián (Horváth Sz., 56.), Gyarmati, Kocsis (Ignácz, 71.) – Kapusi (Kővári, 68.), Kovácsevics (Turi A., 71.), Várnai (Földesi, 80.). Somberek: Fürdős – Mangold, Szemerédi, Schipp, Alföldi – Illés (Hergert, 84.), Tass, Szabó Dániel, Latinovics (Szabó Dávid, a szünetben) – Michelisz K. (Kerner, a szünetben), Sovák.

Gólszerzők: Kocsis (3.), Gyarmati (9., 37., 50.), Kapusi (56., 61.), Grunda (70.), ill. Schipp (75., 77.).

Közműépker Lánycsók– Véménd 1–3 (1–1)

Lánycsók. Vezette: László J. (Mezőföldi, Molnár F.). Lánycsók: Bognár Zs. – Szloboda, Kiss K., Krémer Zs., Anyádi B. (Anyádi Sz., 55.) – Berkovics, Sas A., Sas V., Kiss L. (Makra, 80.) – László F., Tompa. Véménd: Herold – Forray, Szeifert, Schiffler, Sebestyén – Husz (Hock, 13.), Krisztihelyi (Győrfi, 70.), Várszegi – Horváth K., Dénes S., Kaiser.

Gólszerzők: László F. (34.), ill. Krisztihelyi (18.), Kaiser (73.), Horváth K. (92.).

Szabadszentkirály– Pellérd 2–1 (1–0)

Szabadszentkirály. Vezette: Laki (Horváth Gy., Győrfi). Szabadszentkirály: Hunyadi – Varga M., Kiss M., Vida, Angyal (Csomós E., a szünetben) – Balogh L. (Vajda, 67.), Zsebe A., Ács, Buzás – Cserkó, Rózsás (Léhmann, 76.). Pellérd: Borbély I. – Mészáros P. (Márkus, 68.), Sándor B., Gáti (Borbély J., 56.), Stricki – Meszlényi T., Kotlácsik, Dudás, Elter, Sándor Z. (Balogh I., 79.) – Meszlényi.

Gólszerzők: Balogh L. (9.), Cserkó (55.), ill. Kotlácsik (76.).

Szerdán rendezik: Himesháza–PTE-PEAC II. (18.00).

Góllövőlista

38 gólos: Novák Balázs (Himesháza).

24 gólos: Horváth Dániel (Nagykozár).

21 gólos: Sztojka Norbert (Beremend).

20 gólos: Horváth Szilárd (Ócsárd).

19 gólos: Oszvald Bálint (PEAC II.).

17 gólos: Kapusi László (Ócsárd).

16 gólos: Buni Barnabás (Töttös).

Ez következik

A 30. fordulóban több rangadót is rendeznek, a PEAC II. a Nagykozárt fogadja, míg a Beremend az Ócsárd vendég lesz.

Május 28., szombat, 17.00: Ócsárd–DDC Focivilág Beremend.

Május 29., vasárnap, 17.00: Komló II.–Kaitz Agro Somberek, Pellérd–Himesháza, Pogány–Közműépker Lánycsók, PTE-PEAC II.–Nagykozár, Szabadszentkirály–Véménd, Töttös–BFA Szigetvár.

Megyei II. osztály