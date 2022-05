Sokan felkaphatták a fejüket a felnőtt labdarúgó megyei III. osztályú bajnokság egyik hétvégi eredménye láttán: a Czibulka-csoportban ugyanis a Drávaszabolcs 24–0-ra kikapott Hosszúhetényben.

A 2 győzelemmel és 16 vereséggel, döntetlen nélkül álló csapat a 12-es mezőnyben utolsó előtti, a gólkülönbsége szörnyű, 22–146 (ez a legrosszabb az egész III. ligában), ami azt jelenti, hogy az eddigi 18 meccsen átlagban egy bajnokin több mint kilencszer vették be eddig a kapuját. Az idei kiírásban volt már 14–1-es, 12–2-es, 12–0-ás, 11–0-as (kétszer is) és 10–0-ás vereségük is, de akkor zakóba még nem futottak bele, mint az elmúlt hétvégén.

– Hosszúhetényben megvoltunk tizenegyen, igaz, cserék nélkül álltunk ki – idézi fel a történteket Kati Gábor sportköri elnök. – De csak öt percig játszottunk teljes létszámban, mert akkor megsérült az egyik játékosunk, nem tudta folytatni. A második félidőre már csak kilencen maradtunk, ám közöttük is akadtak maródiak. De nem akartunk lejönni a pályáról, végig kitartottunk.

A sportvezető elárulta, hogy nem ez volt eddig a legnagyobb vereségük a felnőtt­együttes történetében, emlékszik egy néhány évvel ezelőtti 0–25-re is, akkor a Palotabozsok mosta le őket ennyire.

– Hosszúhetényben érthetően nagyon rossz hangulat uralkodott az öltözőben a lefújás után, maguk alatt voltak a fiúk. Nyáron szeretnénk néhány futballistát igazolni, ami nem lesz egyszerű, mert nincs pénzünk – mesélte az elnök. – Az önkormányzat nem támogat bennünket, saját zsebből állom a költségeket.

A drávaszabolcsiak mindenképpen szeretnék végigjátszani a bajnokságot, a sorsolás szerint a hétvégén az Orfűt fogadják, majd két idegenbeli bajnoki következik, Kökényben és Egerágon. Aztán véget ér az idei kínlódás...

Egyébként Drávaszabolcsnak a legutóbbi, 2021-es adatok szerint 710 lakosa van.