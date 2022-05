A nagy tét miatt kissé feszült volt a hangulat a pályán, olyannyira, hogy a nyolcadik percben Takács Ákosnak már el is kellett hagyni a játékteret – a pécsváradi támadót szándékos könyöklés miatt állította ki a játékvezető. Helyzetek így is adódtak a házigazda előtt, de Pölöskein nem tudtak kifogni Szentesék. A másik oldalon viszont Hergenrőder egy nagyszerű fejessel be tudta venni János kapuját, így a szünetben 1–0-s vendég vezetést mutatott az eredményjelző.

A fordulás után Miltner duplázta meg a PEAC előnyét, ekkor úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés, de Havasi büntetője visszahozta a Várad reményeit. A hajrá rendkívül izgalmasra sikeredett, nem sokon múlt, hogy Varga László együttese megszerezze a bajnoki címet érő második gólját, de már nem változott az eredmény.