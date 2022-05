A 32 éves anyukának a sport mindig is az élete része volt, ráadásul miután megszülettek a gyermekei – kilenc és hétévesek – akkortájt kezdett el igazából edzőterembe járni.

– Emlékszem, egy csoportos órára mentem el előszőr (még Angliában éltünk), és valahogy elkapott a szele az egésznek, és amikor csak tehettem, az időmet a teremben töltöttem. Ekkor még szóba sem került a testépítés gondolata, soha nem voltak ilyen céljaim. Csupán a mozgás öröme motivált és a jó hangulat – nyilatkozta lapunknak Renáta.

Azonban őt is elérte a Covid negatív hatása. Az edzőtermek bezártak, a kilók pedig felszaladtak. Utóbbi felismerése kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag megváltozzon az élete. Odafigyelt a táplálkozására, így a karácsonyi, vagy épp az újévi nagy lakomák is érintetlenül maradtak. Aztán az edzőteremben megismerkedett Pocsai Rékával, aki rengeteg tanáccsal látta el, megtanította a pózolást, és olykor még a lelket is tartotta benne. Továbbá a kimagasló körülmény is elengedhetetlen ebben az egyenletben. Ezt pedig sokáig nem kellett keresgélnie, hiszen a FitnessFive minden lehetőséget biztosított számára a szintlépéshez.

A munka pedig kifizetődött. Április végén élete első versenyén, a HBPF AW OF FIRST CLASS rendezvényen győzelmet aratott a Model Mom kategóriában.

– A verseny után azt mondtam, én ezt nem bírnám hosszú távon csinálni, és tényleg nem. Amit ezek a lányok összehoznak a színpadra, az valami elképesztő erőt és kitartást igényel – osztotta meg véleményét.

Mindennek ellenére Re­náta most még előre tekint, és a következő megmérettetésre koncentrál. Eredetileg két versenyt tervezett még ebben az évben, de a júniusit le kellett mondania, mert az ínhüvelygyulladása nem regenerálódott olyan gyorsan, mint ahogy azt szerette volna.

– A következő próbatétel október közepén lesz, ahol szeretnék egy sokkal jobb formát összehozni, mint amit én addig annak gondoltam. Magas a léc, de úgy érzem elég makacs és kitartó vagyok – zárta gondolatait.

Degeszre ette magát, így nyert

A sásdi édesanyának – aki egyébként titkárként dolgozik Pécsen a Szívgyógyászati Klinikán – is ugyanúgy huszonnégy órából áll egy napja, mint bárki másnak. Mégis mindent be tud sűríteni, és amit eltervez, azt véghez is viszi. A palettáján azonban az nem szerepelt, hogy ő majd helyezésekért küzdjön, hiszen már az is kellő elégedettséggel töltötte el, hogy eljuthat egy ilyen versenyre.

– Természetesen meglepődtem, az előző napi formacheck után. Az utolsó heti diéta és a végén a vízhajtás szó szerint elfogyasztott. Negyvenegy kilogramm lettem, és hihetetlenül vékonynak láttam magam. Persze nem tetszett a látvány. Abban a kategóriában nem is indulhattam, mert nem lettem elég „izmos”. Ez akkor csalódottsággal töltött el. Mérgemben hazamentem, és konkrétan degeszre ettem magam azzal, ami a hűtőben volt. Szépen visszatöltődtem, és így nyertem – így Szajduk Renáta.