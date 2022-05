Nem célzott jól a Csurgó a bányászoknál a találkozó elején, ezt viszont nem tudta kihasználni a Komló, amelynek játékából szintén hiányzott a pontosság. A 11. percben nem is volt meglepő, amikor egy elrontott helyzetet követően még a mennydörgésszerű szurkolás mellett is jól hallhatóan a „gyerekek, koncentráljunk már” felkiáltással próbálta Kilvinger Bálint felrázni játékosait.

Ezt követően sem javult azonban fel a két gárda lövőhatékonysága a hajtós, küzdelmes meccsen. Bár a komlóiak egy periódusra el tudtak lépni kettővel, még a szünet előtt fordított a vendéggárda. Igaz, a pihenőre így is Jerkovicsék mehettek egy gólnyi előnnyel.

A fordulás után nem kezdett jól a Komló, de végig ott tudott lenni riválisa nyakán, a 39. percben pedig elszabadultak az indulatok egy ütközést követően. Jerkovics és Borsos szólalkozott össze úgy, hogy a játékvezetőnek is közbe kellett avatkoznia. Az viszont a vendégeknek kedvezett, hogy a bányászok kezdték elveszteni a hidegvérüket, amiben azért jócskán benne volt az idény végi mentális kimerültség is. A hajrára viszont így is sikerült egalizálni, de végül nem sikerült megtartani egy pontot sem.

Sport36-Komló–Csurgó 29–30 (14–13)

Férfi kézilabda NB I., 24. forduló. Komló, 1000 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B. Komló: Pásztor I. – Vaskó 2, Zobec 1, Melnyicsuk, JÓGA 5, Jerkovics 3, ORBÁN B. 3. Csere: Granics (kapus), Szöllősi O., Grünfelder, Sunajko 3, Takács B. 4 (2), Radics 1, HOFFMANN 5 (1), Urbán 2. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Csurgó: Füstös – Tóth Á. 4 (2), KRECIC 7, Ács P. 1, Borsos 1, Rotim 1, Kovacevic 3. Csere: Konyicsák (kapus), GÁBOR M. 7, HERCEG 4, Szeitl 2, Vasvári. Vezetőedző: Baranyai Norbert.

Kiállítás: 6, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.