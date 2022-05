Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mekkora hatással voltak a pécsi szurkolók arra, hogy szerdán életben tudta tartani NB I.-es álmait a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a play-out második meccsén. Ha a végén nem állva buzdítja a közönség a csapatot, lehet, ma már nem is kellene Paksra utaznia Bíróéknak.

A remény még megvan, s 18.00-tól az Atomvárosban valósággá kell tenni. Ez azonban vendégségben talán az eddigi legnehezebb feladat lesz, hiszen korábban háromból három alkalommal is elvérzett idegenben a Pécs, ezen pedig csak az könnyíthet, ha ez alkalommal a lehető legtöbben elkísérik a gárdát. Most már nem csak azért kell szorítani, hogy a csapat jó meccset játsszon, vagy nyerjen, hanem azért, hogy a következő évben, években is a legmagasabb szinten játszhasson, bárki is húzza akkor magára a Panthers mezét. Itt már nincs helye a hibának, meg kell törni az idei paksi átkot, s Brkicséknek végre kell hajtani, ami ebben a szezonban még csak otthon sikerült.