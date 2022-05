Két forduló ugyan még hátravan a labdarúgó NB III. Középcsoportjának idei szezonjából, azonban a HR-Rent Kozármisleny minden kis „apró” címet behúzni látszik. A bajnokság már zsebben van – ez idáig veretlenül, ráadásul a legtöbb lőtt, illetve a legkevesebb kapott gól is a baranyai együttes neve mellett szerepel. A védelem húsz alkalommal kapitulált, ami nagy teljesítmény, hiszen a második legjobb hátsó alakzattal rendelkező Makó 30 gólt kapott.

Na de a góltermelésben sem adta alább Aczél Zoltán gárdája, ugyanis a harminchat mérkőzés alatt elért 76 találat kiemelkedik a mezőnyből. Ebben pedig nagy szerepe van Hampuk Ádámnak, aki jelenleg 23 góllal vezeti a góllövőlistát.

– Szerettem volna a tavalyi mennyiséget túlszárnyalni (14 találat), de konkrét szám nem volt a fejemben – mesélt terveiről Hampuk. – Igyekszem mindig a legjobb döntést hozni akár a kapu előtt, akár a mezőnyben. Ettől független persze sokszor van hiányérzetem, hiszen mindig van feljebb.

Külön érdekesség, hogy a hátralévő párharcokon reálisan már csak egy ember érheti utol, méghozzá a saját csapattársa, Kirchner Krisztián, aki eddig 20 gólt jegyzett.

– Nincs köztünk fogadás vagy bármiféle fogadalom, ez nem az én terepem – nyilatkozta a gólgyáros. – Kircivel régóta ismerjük egymást. Sokszor találtam be az ő passzából, vagy épp ő az enyémből. Egymást erősítjük a pályán, aminek köszönhetően mindketten eredményesek vagyunk.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a huszonhét esztendős labdarúgó élete formájában van. Mindez pedig egy egészen kivételes szezonnal párosulhat. Ugyan soha nem volt még gólkirály, de nem ez élteti most leginkább, és még csak nem is az NB II.

– Egy egészen kivételes szezont futunk, de most az a legfontosabb számunkra, hogy a veretlenségünk megmaradjon. Szeretnénk a hátralévő két meccset is megnyerni, a gólkirályi cím pedig csak hab lenne a tortán – nyilatkozta lapunknak Hampuk.

A már bajnok Kozármisleny hétvégén a hullámvölgyben lévő Hódmezővásárhely otthonában őrizheti tovább veretlenségét. A vásárhelyi alakulat az elmúlt öt találkozón nem bírta begyűjteni a három pontot, így jó esélye van az éllovasnak arra, hogy a sorozatát tovább nyújtsa. A zárófordulóban pedig a Monor lesz az ellenfél hazai pályán az ünnepélyes érem­átadó előtt.

A klub kérte az MLSZ versenybizottságát, hogy az utolsó hazai meccset vasárnap helyett szombaton játszhassák, de ezt nem hagyták jóvá. Így gyermeknapon lehet kerek a mislenyi történet.