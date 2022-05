Az európai kosárlabdázás csúcsa az Euroliga. Minden kisgyerek, játékos és edző arról álmodozik, hogy egyszer megnyeri ezt a sorozatot, és ez idén egy magyar csapatnak, a Sopronnak sikerült. Fegyverneky Zsófiáról minden baranyai sportkedvelő tudja, hogy Pécsett született, itt kezdte fantasztikus karrierjét, itt tanult, de azzal talán kevesebben vannak tisztában, hogy a Sopron jelenlegi vezetőedzője, Gáspár Dávid is a PTE hallgatója volt.

A beszélgetést dr. Fűrész Diána, a PTE KTK oktatója, a Sopron és a PEAC-Pécs korábbi válogatott kosárlabdázója koordinálta, aki először az isztambuli Final Fourról kérdezte vendégeit, amely döntőjében 12 ezer szurkoló előtt győzték le a házigazda Fenerbahce csapatát, ami órási kontraszt volt a Covid-időszakot követően, ahol még zárt kapuk mögött, buborékban kellett vívni a meccseket. Fegyverneky és Gáspár is egyetértett abban, hogy a siker kulcsa abban rejlett, hogy egy ilyen ellenséges közegben is nyugodtak tudtak maradni. A vezetőedző elmondta, hogy körülbelül 1 perccel a mérkőzés vége előtt, amikor felnézett az eredményjelzőre, majdnem elsírta magát az örömtől, Fegyverneky viszont még három másodperccel a dudaszó előtt, 5 pontos vezetésnél sem akart hinni a szemének, csak a játékra koncentrált.

Volt szó a Diósgyőr elleni Magyar Kupa-kudarcról, ami miatt Gáspár Dávid napokig nem tudott aludni, de kiemelték azt is, hogy talán ez a pofon is hozzájárult ahhoz, amit véghez vittek Törökországban.

Az egyetem közgazdasági karán természetesen a gazdasági kérdések sem maradhattak el, amik főleg a taós (társasági adó) támogatás fontosságára és szerepére terjedtek ki. Jelenleg olyan körülmények között sportolhatnak a Nemzeti Akadémiákon pallé­rozódó fiatalok, és ezáltal a felnőttcsapatok játékosai, amire még az amerikai légiósok is csettintenek.