Nem kezdett jól a Szentlőrinc a Csákvár ellen, nem tudott igazán veszélyes lenni vendégére. Erdélyi felezőről való próbálkozásánál volt a legnagyobb esélye a piros-feketéknek, hogy megszerezzék a vezetést. Ellenben a Csákvár remekül kontrázott, s egy tanítani való támadással meg is szerezte a vezetést a 21. perben. Akkor Baracskai rohant el a jobb szélen, centerezését a tavaly még Szentlőrincen futballozó Torvund csípte el. A szélső viszont lövés helyett egy cselt követően lekészítette Kártik elé a labdát, aki jobb külsővel lőtt a bal alsóba.



A Lőrinc ezt követően a védővonal mögé belőtt labdákkal próbált zavart okozni, de a sárgák ezeket hatékonyan semlegesítették. Így is óriási helyzetbe kerültek a hazaik a szünet előtti ráadásban, Dulló hozott össze Török fejberúgásával egy büntetőt volt csapatának, Harsányi azonban nem tudott élni a lehetőséggel.



A fordulás után gyorsan javította egy gyönyörű tekerésével hibáját a kényszerből balszélső védőt játszó támadó, azonban a Csákvár végül így is megérdemelten elvitte a pontokat.



SZENTLŐRINC SE–CSÁKVÁR 1–3 (0–1)



Labdarúgó NB II., 35. forduló. Szentlőrinc, 200 néző. Vezeti: Sipos T. (Kulman, Ország).



Szentlőrinc: Prokop – Erdélyi, Hesz (Bányai, a szünetben), Keresztes (Nagy Zs., 71.), Tamás L., Harsányi – Szabó M. (Mucsányi, 84.), Grumics (Törőcsik, 84.), Török L. – Drljo – Mervó (Rétyi, 71.). Vezetőedző: Marián Sluka.



Csákvár: Auerbach – Dulló, Vaskó, Karacs, László N. – Mészáros D. (Derekas, 57.), Ominger – Torvund (Tamás N., 57.), Kártik (Makrai, 81.), Baracskai (Mim, 57., Körmendi, 90+1.) – Molnár R.Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gólszerzők: Harsányi (52.), ill. Kártik (21.), Mim (66.), Makrai (89.).

Kiállítás: Török L. (73.).

A seregahajtó III. kerület nagyon simán verte végül a PMFC csapatát

Az utolsó szalmaszálakba kapaszkodva lépett pályára a PMFC ellen a III. kerületi TVE, amely nem is engedett ki egy szálat se mozt a kezébő. A hazaiak már a 37. percben vezetést szereztek Birtalan találatával, majd Pintér Attila együttese a fordulást követően Köböl és Egerszegi góljaival korán lezárta a találkozót.



III. KERÜLET–PMFC 3–0 (1–0)



Labdarúgó NB II., 35. forduló. Budapest, 520 néző. Vezette: Kovács I. (Márkus, Berényi).



III. Kerület: Balázs J. – Erdei G., Szalai V., Opavszky – Kulcsár D., Egerszegi, Daróczi (Schuszter, 73.), Horváth O. (Bekker, 61.) – Barczi (Remili, 85.), Köböl (Kleisz, 61.) – Birtalan (Borvető, 73.). Vezetőedző: Pintér Attila.



PMFC: Bukrán – Sági, Rácz L., Katona L., Marques (Dávid Z. a szünetben) – Grabant (Kónya a szünetben, Geiger, 65.), Futó Zs., Nikitscher, Hegedűs M. – Bíró B. (Károly, 74.), Bachesz (Adamcsek a szünetben). Megbízott edző: Szabados József.



Gólszerzők: Birtalan (37.), Köböl (57.), Egerszegi (78.).



További eredmények: Békéscsaba–Győr 2–3, Budafok–Nyíregyháza 0–0, Budaörs–Diósgyőr 2–1, Dorog–Kecskemét 0–3, Soroksár–Ajka 1–3, Szeged–Szolnok 2–1, Tiszakécske–Siófok 0–2.

Ez következik: PMFC–Szeged, Vasas–Szentlőrinc (05. 08., 17.00)



Képünk egy korábbi mérkőzésen készült.