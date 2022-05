Kritikus időszakban vállalta el a Szentlőrinc vezetőedzői posztját Gabala Krisztián, hiszen három héttel az idény vége előtt kellett kiharcolnia a bennmaradást, s az első meccs előtt egy teljes hetet sem dolgozhatott együtt az előtte hat meccsen csak egy pontot szerző csapattal.

– A döntés meghozatalában a tulajdonos személye, személyisége és a futballról alkotott filozófiája nagyban hozzájárult. Továbbá a sportigazgató által megfogalmazott szakmai célokkal és az általa kialakított klub filozófiájával is tudok azonosulni, így nem volt kérdés számomra, hogy ezt meg kell csinálnom. Nem tudom, mi lesz a vége, de már most tudom, nem bántam meg – válaszolta Gabala Krisztián azt firtató kérdésünkre, miért vállalta ezt az óriási feladatot.

Sokszor az edzőcsere komoly változásokat hoz egy csapat életébe, most viszont nincs idő kísérletezni, azonnal teljesítenie kell Rétyiéknek, hogy kiegyenesedjen az idény vége.

– A csapat többre hivatott a jelenlegi pozíciójához képest. Most azt gondolom, hogy a helyes és régebben bevált gondolatokhoz, irányhoz kell visszatérni. Ebben a bajnokságban mindenki legyőzhető, csak a megszokott alázat, akarat, elszántság és győzelem utáni vágyra van szükség. Természetesen a rövid távú sikerhez a legfontosabb, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akik átérzik és kezelni is tudják a kialakult helyzetet – mondta már első benyomásairól a tréner. – Nem vagyok varázsló, így tisztán gondolkodom ebben a témában. A már fentiekben említett régebben bevált gondolat, irány a követendő példa. Ez a gárda az elmúlt nyolc fordulótól eltekintve stabilitást és megbízhatóságot mutatott. Tehát a csapat ezekre a pillérekre lett kitalálva, így nincs más hátra, mint ezeket az erényeket újra a felszínre hozni.

A keretet azonban zömében fiatalok alkotják, akiknek a vállát egyre inkább nyomja a szereplés terhe, főleg, hogy két top ötös csapat van vissza a bajnokságban. Sokaknak ez egy új tapasztalat, s kérdés meg tudnak-e birkózni vele.

– Ha röviden szeretném fogalmazni, majd meglátjuk. Természetesen a véleményem, hogy ezeknek a srácoknak tudniuk kell kezelni ezt a szituációt, mert ők profi játékosok. Ismerős a mondás, „a gyenge elhullik...”, tehát aki kezeli, az túléli, aki nem, annak vége. Ilyen a nagybetűs élet – jelentette ki erről az új vezetőedző.