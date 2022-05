HR-Rent Kozármisleny–Monor 3–3 (2–2)

Labdarúgó NB III., 38. forduló. Kozármisleny

Kozármisleny: Lékai – Horváth D., Füredi, Turi – Kozics, Nagy E. – Szabó D., Kirchner, Vajda – Tóth Z., Hampuk. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Mislenyi gólszerzők: Vajda, Kirchner, Tóth Z.

A B Build Mohács tavaszi teljesítményére panasza sem lehet a labdarúgás szerelmeseinek, még akkor sem, ha a zárófordulóban pont nélkül maradt a gárda. Persze a Duna-parti klub drukkerei elkezdhettek reménykedni, ugyanis kedvező eredmények révén a csapat akár megőrízhette volna NB III.-as tagságát.

A mohácsi klub az első játékrészben hátrányba került, de az idény során több alkalommal is volt hasonló helyzetben, így nem is volt ez olyan meglepő. Az idő haladtával azonban hiába voltak meg a hazai lehetőségek, a hódmezővásárhelyi háló nem zörrent. Már két góllal vezetett a vendégcsapat, amikor a házigazda feltett mindent egy lapra, és kiszakadt a gólzsák. Még ha Kvanduk János brigádja is húzta a rövidebbet, nagyot küzdött a házigazda.

B Build Mohács–Hódmezővásárhely 2–4 (0–1)

Labdarúgó NB III., 38. forduló. Mohács.

Mohács: Farkas – Ignácz (Spannenberger), Hetényi, Forró, Kocsis (Menyhei) – Nagy Zs. (Bódis), Vég, Müllerlei, Bischoff (Gellén) – Bohata, Csernik. Vezetőedző: Kvanduk János.

Mohácsi gólszerzők: Csernik, Menyhei.