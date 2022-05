Szinte már megírta a PMFC az idény teljes történetét. Sőt, igazából már csak a pont hiányzik az utolsó mondat végéről, aminek csak abban lesz jelentősége, hogy a pécsiek megelőzik még a Nyíregyházát vagy maradnak a tizenegyedik helyen. A sorsuk viszont nincs feltétlenül a saját kezükben.

– Egy elég felemás szezon van mögöttünk ezzel a hátralévő egy meccsel is. Főleg az utolsó időszak nagyon gyengén sikerült, pedig a tavaszi szezont elég jól kezdtük. Most a házon belül és a szurkolók körében is kicsit eluralkodott a csalódottság, mert mindenki többet várt a csapattól – kezdte a csapatkapitány, Futó Zsombor.

Persze nem lehet amellett sem szó nélkül elmenni, hogy a Pécs dolgát komolyan megnehezítették az idényben a sérülések, s a koronavírus-járvány is komolyan sújtotta a gárdát.

– Szinte az egész évben sok sérültünk volt, és az ősz végén az utolsó hat-hét fordulóban egy egész kezdőnyi játékos esett ki a Covid miatt. A futballban nincsen ha, de azt érzem, az első ötbe oda lehetett volna érni ezek nélkül – folytatta, majd arról is szót ejtett, nehezített a dolgukon, hogy már ismerték őket a riválisok.

– Az év elején beszéltük már, hogy biztosan jobban felkészülnek ellenünk. Nagy mértékben nem tudtunk mi váltani csapatszinten sem, hogy meglepjük őket, a szakmai stáb hiába próbált új dolgokat belecsempészni a játékunkba. Ez is közrejátszott abban, hogy kevesebb labdát próbálnak ellenünk kihozni, s ezáltal kevesebb lehetőségünk van a letámadásra.



Merkantil Bank Liga, NB II.



1. Vasas 37 25 9 3 77–19 84 2. Kecskemét 37 22 8 7 68–34 74 3. Diósgyőr 37 20 9 8 55–39 69 4. Szeged 37 18 9 10 60–33 63 5. Siófok 37 15 13 9 41–36 61 6. Szombathely 37 15 9 13 35–29 54 7. Győr 37 15 8 14 53–46 53 8. Soroksár 37 14 9 14 64–58 51 9. Ajka 37 14 9 14 49–48 51 10. Nyíregyháza 37 13 11 13 44–47 50 11. PMFC 37 12 11 14 37–38 47 12. Budafok 37 11 9 17 38–48 42 13. Szentlőrinc 37 10 12 15 37–50 42 14. Tiszakécske 37 12 5 20 40–64 41 15. Dorog 37 11 8 18 35–56 41 16. Csákvár 37 9 13 15 51–57 40 17. Békéscsaba 37 9 12 16 51–68 39 18. Szolnok 37 9 11 17 34–53 38 19. III. Kerület 37 9 10 18 35–60 37 20. Budaörs 37 8 13 16 39–60 37

Fiesztával zárnak

Természetesen a kiesés szele így sem csapta meg a gárdát, leginkább a tavalyi idény tükrében kelt csalódást az idei teljesítmény. Lehet, túl magasra került a léc, amikor sokan már a feljutást vizionálták.

– Az idény elején nem éreztem, hogy a tavalyi negyedik hely nyomást jelentett volna az öltözőn belül. Az utóbbi fordulókban, amikor az eredmények nem úgy jönnek, ahogy szeretnénk, már láttam a görcsösséget – mondta Futó.

Az utolsó bajnokin vasárnap 18 órától a Tiszakécske ellen még lehet egy picit kozmetikázni, de a sérülések most sem kímélik a gárdát.

– Nagy dolgokat már nem fog tudni változtatni a csapat. Mentálisan kell összeszedni magunkat. Meg kell próbálni egy jó eredménnyel búcsúzni a közönségtől, főleg úgy, hogy a találkozó előtt egy öregfiúk All Star-mérkőzés is lesz, így biztosan sok szurkoló kijön. Győzelemmel szeretnénk megköszönni, hogy támogattak minket – utalt arra is, hogy a bajnoki előtt 15.00-tól a PMSC-öregfiúk a magyar öregfiúk-válogatottal csap össze egy kétszer harmincperces gálamérkőzésen.