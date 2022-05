Május 14., szombat, 17.00

PVSK (5.)–PEAC PMFC II. (6.)

A 3–0-ra elveszített megyei kupadöntő után nem sok ideje maradt a PVSK-nak a sebek nyalogatására. A Vasút célja a bajnokságban a negyedik hely megszerzése lehet, de ehhez mindenképp otthon kellene tartania a három pontot a városi derbin.

Mink Olivér, a PVSK edzője: – Szeretnék gratulálni a Pécsváradnak, teljesen megérdemelten nyerte meg a kupát. Ugyan mi domináltunk a mérkőzés elején, de az egyéni hibákat gólokkal büntette meg ellenfelünk. Innen már nehezen jöttünk vissza a meccs­be, nem hoztunk jó döntéseket, és sajnos a kapura sem voltunk veszélyesek. Szombatra össze kell szednünk magunkat, nem szabad ennyit hibázni, hiszen a PMFC II. tavasszal remek formában van, nagyon össze lett rakva. Egy igazi háromesélyes rangadóra számítok. Mi nagyon szeretnénk kiküszöbölni a hétközi csorbát, magunknak is bizonyítani akarunk. Két teljesen más filozófiájú csapat találkozik egymással, biztosan egy érdekes összecsapás lesz. Hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem.



Úgy tűnik, a PMFC II. tehetségei a szezon második felére felvették a felnőttbajnokság ritmusát, sőt, győzelmi szériájuk az előző körben már tízmeccsesre duzzadt, amivel Nagy Gábor alakulata is bejelentkezett a negyedik helyért.

Nagy Gábor, a PEAC PMFC II. edzője: – Nagyban hozzájárult a fiatalok fejlődéséhez, hogy kipróbálták magukat egy felnőttbajnokságban. Mi erre most ráteszünk egy lapáttal: a PVSK elleni meccsre még több fiatalt viszünk magunkkal, 16–17 éves játékosaink is lesznek, nem is kevés. Szeretnénk képet kapni arról, hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez a mezőnyhöz. Olyan tehetségek fognak játszani, akik akár már jövőre is lehetőséget kaphatnak az NB II.-ben. Természetesen nyerni szeretnénk, de mint mindig, most is a játékosok fejlődése a legfontosabb. Reméljük, a tavaszi tendenciánkat folytatni tudjuk, és meccsről meccsre egyre jobbak leszünk.



Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)–Szederkény (12.)

A mozsgóiak harmadik helye már szinte biztos, a bajnoki cím megszerzésére viszont már csak halvány reménye maradt Lóczi István együttesének, ami a Szederkény ellen végleg elszállna, ha nem zsebelik be a három pontot Pretzlék. Tomin Milán csapatának a célja a tisztes helytállás lehet, ami az előző körben, a Pécsvárad ellen sikerült.



Sport36-Komló (11.)– Siklós (8.)

A Komló az őszinél jobb, szervezettebb gárda benyomását kelti tavasszal, de az utóbbi két körben két nagy pofonba szaladtak bele Koronicsék – hozzá kell tenni, hogy élcsapatok, a PVSK és a PEAC ellen. Most viszont javíthat Reith Róbert együttese, ugyanis a hasonló játékerőt képviselő Siklós érkezik Komlóra.



Sellye (10.)–Boda (13.)

A Sellye serényen gyűjtögette a pontokat a tavasszal, s olyan győzelmeket is aratott, amelyekre csak kevesen számítottak. Az ormánságiak a tizedik helynél feljebb már nem nagyon nézelődhetnek, de a Boda ellen megerősíthetik jelenlegi pozíciójukat.

Május 15., vasárnap, 17.00

Bóly (4.)–Lovászhetény (7.)

Mivel a Lovászhetény bombaformában van, így kijelenthető, hogy vasárnap is rendeznek rangadót a megyei I. osztályban. Bíró Ferenc együttese akár még a hetedik helynél is feljebb kapaszkodhat a tabellán, ha további bravúrokra lesz képes a bajnokság hajrájában. A bólyiak ebben biztosan nem lesznek jó partnerek, így egy nagyon kiélezett mérkőzésre van kilátás.



Kétújfalu (14.)– PTE-PEAC (2.)

Az biztos, hogy a PEAC játékosain nagyobb lesz a teher, de az előző fordulókban sem látszott, hogy ez zavarba hozná a pécsieket. Ha ezúttal is bezsebeli a három pontot Lőrinc Antal csapata, akkor ideiglenesen az élre tör. A Kétújfalunak már csak egy célja lehet a pontvadászat hajrájában, megelőzni a 13. Bodát.

Villány (9.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

A tabellán elfoglalt pozíciótól függetlenül mindig presztízsmeccs egy Villány–Harkány, főleg úgy, hogy a hazaiak korábbi vezetőedzője, Polgári Csaba, most az ellenfél kispadján foglal helyet. Nagy dolog lenne a vendégek számára, ha a rivális ellen szereznék meg szezonbéli első győzelmüket.

Szabadnapos: Pécsvárad-R-Bus.

Megyei I. osztály