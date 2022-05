Május 8., vasárnap, 17.00

Siklós (7.)–PVSK (5.)

A Siklós volt az őszi szezon egyik meglepetéscsapata, azonban tavaszra a gárda teljesítménye egy kissé hullámzóbbá vált. Weinert Zsolt együttese ennek ellenére is a hetedik pozícióból várhatja a bajnokság hajráját, ami megfelel az idény előtt kitűzött céloknak.

Weinert Zsolt, a Siklós edzője: – A tavasz valóban gyengébbre sikeredett, mint ahogy zártuk az őszt. A kötelező meccseket ugyan hoztuk, de a kiélezett találkozókon sajnos nem sikerült győzelmet aratnunk. Ez betudható a sok sérülésnek, betegségnek és az edzéslátogatottság visszaesésének is, de többször a szerencsével is hadilábon álltunk. Megpróbáljuk kihozni a maximumot a maradék négy fordulóból. A PVSK ellen totális koncentrációra lesz szükségünk, ha jó eredményt szeretnénk elérni. Ha fejben tiszták a játékosok, akkor bárkit meg tudunk verni, de ehhez a helyzeteinket is ki kell használni. Szinte minden mérkőzésen meg vannak a lehetőségeink, de ezekkel nem jól sáfárkodunk – emelte ki Weinert.

A PVSK négy napon belül kétszer is összecsapott a Komlóval, egyszer a bajnokságban (4–1), egyszer pedig a kupában, ahol 3–3-as döntetlen után csak büntetőkkel tudta legyőzni ellenfelét. Tehát bőven van meccs a pécsi lábakban, de természetesen Siklósra is három pontért utazik a Vasút.

Mink Olivér, a PVSK edzője: – Sokáig a kupameccs is simának tűnt, de két figyelmetlenségnek köszönhetően kiegyenlített a Komló, onnan pedig már ellenfelünknél volt a lélektani előny, ők játszottak jobban, a tizenegyesrúgásoknál viszont mi maradtunk higgadtabbak. A hátralevő időszakban minden egyes meccsünket meg szeretnénk nyerni, s meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Nyilván ez nem lesz egyszerű, hiszen nehéz mérkőzések vannak hátra, a kupadöntőben pedig azzal a Pécsváraddal találkozunk, amely már évek óta az osztály egyik legjobb csapata. A Siklós ellen a kupában elég magabiztos győzelmet tudtunk aratni, uraltuk a találkozót. Ha ugyanazt hozzuk a bajnokin is, akkor jó esélyünk van a sikerre. Az biztos, hogy nem szabad lenézni az ellenfelünket, ha picit is félvállról vesszük a meccset, akkor a Siklós azt meg fogja büntetni.



Május 7., szombat, 11.30

PTE-PEAC (2.)– Sport36-Komló (10.) (Stadion utca)

A PEAC-ot pont a Komló búcsúztatta még a megyei kupa negyeddöntőjében, de a hazai pálya ezúttal a pécsieket segítheti. A motiváció pedig óriási az „egyetemisták” részéről, hiszen csupán 1 ponttal vannak lemaradva az éllovas Pécsvárad mögött. Ahogy már többször is megírtuk, az utolsó fordulóban fog találkozni egymással a tabella első két helyezettje, ami akár egy bajnoki döntővel felérő csata is lehet.

Május 7., szombat, 17.00

Lovászhetény (8.)– Sellye (11.)

A Lovászheténynek köszönhető, hogy a Mozsgó-Szentlőrinc II.-nek minimálisra csökkent az esélye, hogy beleszóljon a Pécsvárad és a PEAC harcába, ugyanis Bíró Ferenc együttese 4–3-ra (háromgólos hátrányból felállva) legyőzte a piros-feketéket az előző körben. A tavasszal remek formát mutató hetényieknek most a Sellye ellen kell helytállniuk, tehát ismét egy kiélezett találkozóra van kilátás.



Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)–Boda (13.)

A mozsgóiak már szinte biztosan ott lesznek a dobogón, de a Lovászhetény elleni botlást valószínűleg nem fogják egykönnyen elfelejteni. Szombaton viszont jó esélye nyílik arra Lóczi István alakulatának, hogy valamelyest javítson botlásán, hiszen a 13. helyen álló Bodát fogadja.



Május 8., vasárnap, 17.00

Gyógyfürdő Harkány (15.)–PEAC PMFC II. (6.)

A PMFC II. a kilencedik veretlenül megvívott meccsén van túl, a Harkány viszont még mindig nem nyert mérkőzést ebben a szezonban, tehát nem tűnik valószínűnek, hogy pont ezen a hétvégén szakad majd meg valamelyikük szériája. A pécsiek egy jó hajrával akár még a negyedik helyre is odaérhetnek, így biztosan nem veszik félvállról a találkozót.



Szederkény (12.)–Pécsvárad R-Bus (1.)

A Pécsváradnak nem lehet más a célja, mint hozni a kötelezőt – de általában nincs is gondja ezzel Varga László együttesének. Az előző fordulóban például 12–0-ra ütötték ki a Bodát Havasiék. A szederkényi védők tehát felköthetik a gatyájukat, de az éllovasnak is oda kell figyelnie, hiszen Tomin Milán együttese az egyik bajnokaspiránst már legyőzte ebben a szezonban.



Villány (9.)–Bóly (4.)

Azzal, hogy a Bóly kikapott a PMFC II.-től igencsak szorossá vált a versenyfutás a negyedik helyért, ráadásul ezúttal is rangadón kell helytállniuk Vénoszéknak. A Villány viszont nincs jó formában, az előző négy meccsét egyaránt elveszítette – háromszor a bajnokságban, egyszer a kupában kapott ki.



Szabadnapos lesz: Kétújfalu.





