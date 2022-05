Szokatlanul jól kezdett Pakson a Panthers, hiszen egy 8–0-s rohanással sokkolta ellenfelét ebből azonban felálltak gyorsan a hazaiak. Ezt követően a nagyszünetig nem volt különbség a felek között, de szinte végig tudott pár pontnyi előnyt őrizni a Pécs, a pihenőre viszont már hátrányban ment.

A baj itt jött, mivel bennmaradt az öltözőben a PVSK, s 10–0-al indították a második félidőt a paksiak. Már veszni látszott minden, de a negyedik negyedben még megrázta magát a vasút, s feljött két pontnyira több alkalommal is, fordítani viszont egyszer sem tudott már. Az záró percben épp ilyen különbségénél Ivosev két büntetőt is rontott, s végül 75–70-el kiejtette az élvonalból az atomvárosi gárda a Pécset.

DRAZSEN BRAJKOVICS, A PVSK EDZŐJE: – Nem tartom korrektnek, hogy ez a két csapat játszott a kiesésért, mert mindkét csapat jól játszott. Köszönöm a játékosaimnak, 20 napja vagyok itt és megmutatták, hogy remek szívük van, és bármire képesek vagyunk.

IVOSEV TAMÁS, A PVSK JÁTÉKOSA: – Nagy küzdelem volt mindkét oldalon. Majdnem az egész meccsen jól játszottunk, ami döntött az a harmadik negyed volt, hiszen a Paks lendületbe jött. Sok energia kellett, hogy visszajöjjünk a meccsbe, szerintem, ha a harmadik negyedben a pár pontos deficitet tartani tudjuk, akkor lett volna keresnivalónk a végén. A tradíciók miatt egyik csapat sem érdemelte meg a playoutot. Nyilván most az a dolgunk, hogy elemezzük a hibákat, és megkeressük a megoldásokat rájuk. A szurkolóknak is szeretném megköszönni, mert az ő buzdításuk is kellett ahhoz, hogy ez egy szoros meccs legyen.

Paks–PVSK-Veolia 75–70 (16–18, 19–16, 27–20, 13–16)

Férfi kosárlabda NB I., play-out, harmadik meccs. Paks. Vezette: Földházi, Benczur, Söjtöry.

Paks: Brown 15/15, Frank 2, BRZOJA 6, PACEVICIUS 12/3, EILINGSFELD 12/6. Csere: KEITH 17/3, Pajor 2, Taylor 6/3, Kovács Á. 3/3, Kis R. Vezetőedző: Jan Pavlík.

PVSK: Haynes-Jones 7, Donaldson 8/6, IVOSEV 22/3, Meleg G., BRKICS 18. Csere: Bíró O. 4, Illés M. 11/9, Goldring. Vezetőedző: Drazsen Brajkovics.