Egy meccs van már csak vissza ebből az idényből, de annál fontosabb az a találkozó, hiszen ezúttal nemcsak a bányászok szurkolóinak, de nagyjából az egész országnak a tekintete az Eszperantó téren történtekre szegeződik majd. Egyrészről a Baranyába látogató Balatonfüred pontszerzés esetén a bronz megszerzését ünnepelheti, míg ha a Komló az útjába áll, akkor annak Tatabányán vagy Ferencvárosban is nagyon örülhetnek majd.



Egyszer azt már bizonyították a kék-fehérek, hogy a Balaton-partiakat képes meglepni, hiszen a már akkor is dobogós ellenféllel szemben győzelmet aratott a februárra csúszó őszt záró meccsen.



– Ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Bízom benne, hogy ugyanakkora elánnal, lendülettel fogunk tudni játszani, ahogyan azt tettük ott – utalt vissza Melnyicsuk Viktor, a Sport36-Komló irányítója a klub felületein a februári ötgólos sikerre is. – Biztos vagyok benne, hogy a Füred is szeretne javítani, de mi mindent megteszünk, hogy itthon tartsuk a két pontot.



Azon a találkozón Melnyicsuk a csapat legeredményesebbjeként hat gólt is szerzett, s ezt nyilvánvalóan szeretné legalább megismételni most, de nem szomorkodna, ha túlszárnyalni is sikerülne. Egy olyan teljesítménnyel pedig akár le is törölheti végleg a fürediek arcáról a mosolyt. Azt viszont érdemes hozzátenni, hogy a vendégek jelenleg is pontelőnnyel rendelkeznek mindkét riválisukkal szemben, s a Tatabánya a Telekom Veszprém, míg a Fradi a kis Veszprém vendégeként nem számíthat könnyű meccsre.



– Tudjuk, hogy sok múlik ezen a mérkőzésen, de nekünk is fontos, mert szeretnénk ezt a szezont szépen lezárni a szurkolóink előtt. A csapat készen áll arra, hogy győzelemmel köszönjön el tőlük. Bízom benne, hogy én is jól tudok teljesíteni, itthon talán ezzel egy kicsit adós vagyok. Remélem, most ki fog jönni a lépés – folytatta.



A hétvégi program: Sport36-Komló–Balatonfüred (szombat, 13.00), Telekom Veszprém–Tatabánya (szombat, 14.05), Kecskemét–Csurgó (szombat, 17.00), Fejér-B.Á.L. Veszprém–Ferencváros (vasárnap, 18.00).



Az állás az utolsó forduló előtt: 1. Telekom Veszprém 48 pont, 2. Szeged 45, 3. Balatonfüred 34, 4. Ferencváros 32, 5. Tatabánya 31, 6. Gyöngyös 27, 7. Sport36-Komló 25, 8. Budakalász 22, 9. Csurgó 21, 10. Fejér-B.Á.L. Veszprém 16, 11. Dabas 15, 12. NEKA 15, 13. Eger 10, 14. Kecskemét 8.



A nőknél felkerül a kisebbik korona

Ezen a hétvégén rendezik a női Magyar Kupa négyesdöntőjét is Debrecenben. Az elődöntőkre ma kerül majd sor. Az elsőn a Ferencváros a Siófokkal harcol majd a fináléba jutásért 15.45-től, míg a Győr a Dunaújváros ellen tesz így 18.15-től. Másnap a bronzmeccs 15 órától, míg a kisebbik koronáért 17.45-től veszi majd kezdetét a küzdelem.