A Sport36-Komló ma 17.00 órára a Népligetbe utazik, hogy megmérkőzzön a feljebb vágyó Ferencvárossal.

A Fradinak két okból is fontos a mérkőzés, egyrészt az utolsó forduló előtt nem akar végleg leszakadni a Balatonfüredről, míg a Tatabányának sem hagyná, hogy előzzön. Utóbbihoz hasonló probléma miatt fájhat a Komló feje is azonban, hiszen ha a Gyöngyös egyetlen ponttal többet szerez most nála, azonnal elé lép. Emellett a bányászok egy sikerrel más oldalról is enyhíthetnek a dolgukon a hajrában, ugyanis arról a Balatonfüredről szakíthatják le a zöld-fehéreket, amelyet az utolsó fordulóban fogadnak.

– Nehéz helyzetben vagyunk, de ugyanúgy ők is. Minket fűthet, hogy itthon sikerült megvernünk őket – kezdte Urbán Egon, a Komló szélsője a klub felületein. – Most is küzdenünk, harcolnunk kell. Meg kell mutatnunk a közönségünknek, hogy hajtással, győzni akarással ez a csapat meg tud verni idegenben is egy Fradit.

A legutóbb Csurgó ellen végül eggyel elbukott mérkőzésből is meríthet most a Komló, ha mást nem, egy kis bosszússágot, ami átlendíti a fáradtságon.

– Mentálisan kellett a csapatnak összeszednie magát. Hiába van év vége, ugyanúgy küzdenünk kell, és akkor bárkit megverhetünk – tekintett vissza az elvesztett hazai bajnoki tanulságaira.

Az élmezőny: 1. Telekom Veszprém (24 mérkőzés) 46 pont, 2. Szeged (25 m.) 45, 3. Balatonfüred (24 m.) 32, 4. Ferencváros (24 m.) 30, 5. Tatabánya (24 m.) 30, 6. Sport36-Komló (24 m.) 25, 7, Gyöngyös (24 m.) 25. K. B.

Zárják az idényt

A női NB I. B eközben nemcsak közelít a végéhez, hanem meg is érkezett hozzá. A zárófordulóban mindkét baranyai csapat hazai pályán szerepel. A felsőházban a negyedik helyre hajtó Kozármisleny ma 18.00-kor az Orosházát fogadja, míg az alsóház ötödik pozíciójára is esélyes Mohács 16 órától a Szegedet látja vendégül.

A férfiak alsóházában a PVSE menekülne tovább, amit ma 18.00-tól a Mezőkövesd ellen tehet Komlón. Utána még két meccse lesz.