Még jó helyzetben van a Szentlőrinc, azonban épp itt az ideje, hogy el kezdjen nyerni, főleg úgy, hogy ellenfele, a Csákvár épp csak a kiesőzóna felett van, azonban még a piros-feketékre is veszélyes lehet. Három ponttal előzi meg mostani riválisát a Lőrinc, de Harsányiéknak nem csak a mostani találkozó miatt kell aggódniuk már, hiszen a még kiesőhelyen álló Szolnok is mindössze öt pontra van tőlük. Azért is kellene most megtenni egy nagy lépést a győzelemmel, mert ezt követően a Vasas, a Kecskemét és a Siófok vár Grumicsékra.



– Újra a régi arcunkat kell mutatnunk! A pályán 95 percig csapatként kell működnünk, és szükségünk van a győzni akarásra. Türelmesen kell fociznunk, és úgy sikerülni fog – nyilatkozta lapunknak Marián Sluka, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Biztos, hogy nagy nyomás van a játékosokon, de a fociban ezzel meg kell tudni birkózni. Az utóbbi időszakban a szerencse sem volt igazán velünk, de több faktor is közrejátszott, hogy nem sikerült hozni a meccseinket. Bízom a csapatomban! Próbálunk tanulni ebből az öt fordulóból, és a korábbi, szervezett Szentlőrincként fogunk pályára lépni!



A vasárnapi program: Szentlőrinc–Csákvár, III. ker.–PMFC, Budafok–Nyíregyháza, Szeged–Szolnok, Dorog–Kecskemét, Tiszakécske–Siófok, Budaörs–Diósgyőr, Soroksár–Ajka (mind 17.00).

Becsülettel, tisztességgel kell játszani

A PMFC-nek sem lesz egyszerű dolga, még ha a sereghajtóhoz látogat is. A III. kerületi TVE éppen azért lehet kifejezetten veszélyes, mert foggal-körömmel ragaszkodna az NB II.-es tagságához, amit egyre inkább úgy tűnik, hogy elveszít. Azonban még tizenkét pont szerezhető, s csak öttel van lemaradva, így pont most fog óriási erőket mozgósítani azért, hogy mindenkit legyűrjön.



– Tisztában vagyunk azzal, hogy a III. kerület számára ez az utolsó lehetőségek egyike, hogy az osztályt megtarthassa, nekünk viszont a magunk problémáival kell foglalkoznunk – kezdte Vas László, a Pécs vezetőedzője. – Több sebből vérzünk! Ettől függetlenül a legfontosabb, hogy aki vasárnap pályára lép, az becsülettel és tisztességgel képviselje a PMFC színeit!