A mérkőzés inkább a Balatonfüred kedve szerint alakult, a kezdést követően 6 perc és 36 másodperc telt el, mire ismét egálban voltak a csapatok. Ehhez a Komlónak egy 4–1-es sorozatot kellett produkálnia. A Füred szinte végig előnyben volt ezt követően is, de a játékvezetők következetlen fújásai borzolták a kedélyeket, s ez mindkét oldalon egyre nagyobb feszültséget okozott, a szünetet jelző dudával pedig robbant. Úgy tűnt, a bányászok tizenhatodik gólját érvénytelenítik, s elszabadultak az indulatok. Egy kicsit viszont a pihenő alatt lenyugodhattak a kedélyek, főleg, hogy a Komló megkapta Vaskó találatát.



A folytatásban többször is visszakúszott akár 3-4 gólos hátrányból is a meccsbe a Komló, de valami mindig történt, ami miatt nem tudta átvenni a vezetést. Hol egy rossz passz, lövés, hol egy újabb meglepő játékvezetői döntés akadályozta a bányászokat. A vége így volt csak igazán izgalmas, hiszen egy fél perccel a vége előtt csak egy gól volt a felek között, de a fürediek egy újabb találattal biztosították a győzelmüket pillanatokkal az idény végét jelző dudaszó előtt. A Komló így is a hetedik helyen végzet egy remek szezon után.



A találkozó előtt a Komló elbúcsúzott az utolsó kék-fehérben való meccsét játszó Tomiszlav Radics, Jóga Norbert, Szkokán Szabolcs hármastól, akiket hatalmas ovációval ünnepeltek a szurkolók, főként utóbbit.



Sport36-Komló–Balatonfüred 33–35 (16–18)



Férfi kézilabda NB I., 26. forduló. Komló, 800 néző. Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József



Sport36-Komló: Pásztor I. – Takács B. 3, Zobec 3, Jóga 2, Szöllősi O. 1, Jerkovics 4, Orbán B. Csere: Granics (kapus), Vaskó 4, Szkokán 4 (4), Sunajko 3, Melnyicsuk 2, Grünfelder, Radics 1, Hoffmann 4 (3), Urbán 2. Vezetőedző: Kilivinger Bálint.



Balatonfüred: Andó – Németh B. 2, Topic 9, Malinovic 4, Rodriguez 3, Szöllősi B. 6 (3), Bóka 4. Csere: Tóth M. (kapus), Szűcs B. 1, Kemény 3, Szmetán 3, Brandt. Vezetőedző: György László.



Hétméteresek: 8/7, ill. 6/3.

Kiállítás: 10, ill. 4 perc.