Május 22., vasárnap, 17.30

Siklós (7.)–PTE-PEAC (2.)

A Siklós az elmúlt három meccséből kettőt is megnyert, legutóbb Komlón aratott meglepően nagy arányú győzelmet (5–2), és ezen a hétvégén a bajnokaspiráns PEAC-ot is szeretné megizzasztani Weinert Zsolt csapata.

Weinert Zsolt, a Siklós edzője: – A csapatunk szereplése a helyzetkihasználáson múlik. Sajnos a tavaszi szezonban nagyon sok lehetőséget elpuskáztunk, s ugyan a hétvégén szereztünk öt gólt, de ennél is többet rúghattunk volna. Ha ebben javulunk, valamint hátul kevesebbet hibázunk, akkor nagyon nehéz lenne minket megverni. Hazai pályán már elég régen nyertünk, így a PEAC ellen egyértelműen a győzelemre fogunk törekedni. Tudjuk, hogy milyen jó csapattal játszunk, ellenfelünk bajnoki álmokat dédelget, de nem fogjuk betolni a buszt a kapunk elé, megpróbálunk támadójelleggel fellépni, és megnehezíteni a PEAC dolgát.



A PEAC számára egyszerű a képlet: nyerni kell. A Pécsvárad előnye jelenleg 1 pont, s mivel a végelszámolásnál a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség számít, így a Siklós ellen a döntetlen is megágyazna a Várad bajnoki címének.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – Ez egy elég komplikált szezon, amely alatt nagyon sok nehezítő körülmény hátráltatott minket, de a rendkívül erős csapategységnek köszönhetően jó eredményekkel tudtuk átvészelni a nehézségeket. Szerencsére sokan vagyunk, tudtuk forgatni a keretet, a játékosok hozzáállása pedig nagyszerű. Ezeknek a tényezőknek tudható be, hogy ilyen kiegyensúlyozottak maradtunk. A Siklós egy hektikus csapat, de nagyon jó a játékosállománya. Abban pedig biztos vagyok, hogy ellenünk a legjobb arcát fogja mutatni. Természetesen nyerni szeretnénk, most is és az utolsó fordulóban, a Pécsvárad ellen is, de a legfőbb célunk nekünk továbbra is az, hogy olyan csapatot alakítsunk ki, amelynek van tartása, ahol jó a közösség, és ahol a játékosok jól érzik magukat.



Május 21., szombat, 17.30

Lovászhetény (8.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

A középmezőnyben nagyon kiélezett a verseny, így a Lovászhetény javíthat, de ronthat is jelenlegi pozícióján. A riválisok közül Bíró Ferenc legénységének van a legnagyobb esélye begyűjteni a három pontot, ugyanis a még nyeretlen Harkánnyal csapnak össze Bartalék.



Boda (13.)–Bóly (4.)

A Boda jó eséllyel pontszerzés nélkül is megőrzi ebben a körben a 13. helyet, a Bólynak viszont nagyon kell az újabb siker. Vénoszéknak jelenleg 2 pont az előnye az ötödik PVSK előtt, tehát a dobogó alatt is még várhatóak izgalmak az utolsó két fordulóban.



Május 22., vasárnap, 17.30

Kétújfalu (14.)– Pécsvárad R-Bus (1.)

A kétújfaluiakra rájár a rúd a bajnokság hajrájában, ugyanis az előző körben a PEAC-cal találkoztak, aminek 13–0-s vereség lett a vége, most az éllovas Pécsvárad érkezik hozzájuk, majd a már biztos bronzérmes Mozsgó-Szentlőrinc II.-t fogadják. A pécsváradiak egyetlen hátránya a fáradtság lehet, ugyanis Varga László tanítványai szerdán is pályára léptek.



Szederkény (12.)–Sellye (10.)

Ha a Szederkény nyer, akkor még beérheti az egy meccsel többet játszó ormánságiakat, ellenkező esetben viszont a Sellye biztosíthatja be 10. helyét. A döntetlennek pedig a 11. Komló örülne a legjobban, aki a folytatásban még kihasználhatja ellenfelei botlását.



Villány (9.)–PVSK (5.)

A Villány gólgazdag meccsen gyűjtötte be a három pontot az előző fordulóban, de ezúttal csekély az esély rá, hogy ötöt vágjon ellenfelének. Ahogy fentebb említettük, a PVSK-nak még megvan az esélye arra, hogy odaérjen a negyedik helyre, így Városiék célja nem lehet más, mint a győzelem.





Szerdán játszották

Pécsvárad–Mozsgó- Szentlőrinc II. 4–0 (1–0)

Pécsvárad. V.: Hernádi. Pécsvárad: János G. – Németh, Bedi, Bozó (Krapecz, 87.), Kungl – Temesvári, Kőnig, Reith – Takács Á., Havasi, Szentes. Edző: Varga László. Mozsgó-Szentlőrinc II: Rátkai – Pataki, Hesz, Nyaka, Mozsgai (Vörös Z., 60.) – Rétyi (Maduka, 42.), Türőcsik, Slavonics, Pretzl – Tóth M., Bányai (Molnár T., 87.). Edző: Lóczi István.

Gólszerzők: Havasi (45., 73., 82., 86.).

Elhalasztva: PEAC PMFC II.–Sport36-Komló (május 25., szerda, 18.00)



Megyei I. osztály



1. Pécsvárad 26 20 5 1 127–23 65 2. PTE-PEAC 26 20 4 2 108–29 64 3. Mozsgó-Sz. II. 26 18 2 6 81–45 56 4. Bóly 26 15 6 5 62–30 51 5. PVSK 26 15 4 7 64–35 49 6. PEAC PMFC II. 26 12 8 6 75–39 44 7. Siklós 26 13 1 12 56–67 40 8. Lovászhetény 26 12 4 10 57–44 40 9. Villány 26 12 4 10 50–45 40 10. Sellye 27 10 2 15 56–62 32 11. Komló 26 9 2 15 48–62 29 12. Szederkény* 26 8 3 15 26–52 26 13. Boda 25 3 2 20 21–90 11 14. Kétújfalu 26 3 1 22 21–115 10 15. Harkány 26 0 2 24 17–131 2 * 1 büntetőpont levonva