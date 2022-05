Valószínűleg senkit nem kell emlékeztetni arra, hogy már az idény eleje is milyen szokatlan sorozattal indult a baranyai futballbarátok számára. A Szentlőrinc tíz veretlenül megvívott összecsapással indított, amiből hét döntetlen volt, az első sikert pedig a hatodik fordulóban gyűjtötték be. Ekkor sokan kezdtek el beszélni arról, milyen jól erősített a nyáron a gárda, s annak ellenére, hogy szinte teljesen lecserélődött a keret, milyen stabilan hozza az eredményeket.

Bár a téli pihenő előtti időszak már nem zárult ilyen jól, a félidei tizenkettedik hely 24 ponttal párosulva nagyon biztató volt.

Eközben a Pécs nagyon hektikusan teljesített. A gyenge kezdés után jöttek hullámhegyek, de a sok sérülés és a csapaton belül eluralkodó járvány gyorsan le is zárta ezeket. Mégis, ők teljesítettek jobban.

A tavasz azonban további problémákat hozott ki mindkét gárdánál. A Lőrincnek volt egy hétmeccses nyeretlenségi szériája, amivel majdnem el is süllyesztette magát, de az is árulkodó, hogy a január óta lejátszott fordulók során csak a Dorog (11) és a III. kerület (17) szerzett kevesebb pontot. Harsányiék 18 egységet gyűjtöttek, csakúgy, mint a kieső Budaörs. Persze a PMFC sem büszkélkedhet a 22 összegyűjtött ponttal, de azzal tizenharmadik lenne a képzeletbeli tavaszi tabellán.

Ennek ellenére a pécsiek sokáig tartották magukat az első tízben, 22 olyan forduló volt a teljes idényben, amikor a tabella első feléhez tartoztak. A legjobb helyezésük a hetedik volt, amit négy játéknapon át birtokoltak. Az is érdekes, hogy ezt a Szentlőrinc egyébként túlszárnyalta eggyel, mert volt hatodik is, igaz mindössze a 9. forduló után, viszont az első tízbe fele annyi időt töltött, mint a megyei rivális, hiszen csak 11 alkalommal mondhatta el ezt magáról. Az is beszédes, hogy a lőrincieknek –18 lett az idény végére a gólkülönbségük, épp ezért nem meglepő, hogy ismét azért kellett evezniük, hogy a felszínen maradjanak. Igaz, idén már a pécsiek sem a legstabilabb védelem voltak, öt csapatnak is kevesebbszer rezgett a hálója.

Fiesztát szerettek volna, de közel sem erre gondoltak

Vas László, a PMFC vezetőedzője az utolsó találkozót követően: – Ez a mérkőzés hűen tükrözte az egész idényünket. Hektikus volt, s megdolgoztunk ugyan a győzelemért, de néhány fegyelmezetlenség miatt nem sikerült megszerezni. Nikitscher Tamás korai kiválása miatt szerkezeti váltásra is szükségünk volt.

Gabala Krisztián, a Szentlőrinc edzője az utolsó forduló után: – Számunkra múlt héten véget ért a bajnokság, ez az eredményen is látszott. Meghatározó játékosok is szabadságot kaptak, de nem akarok kifogásokat keresni. Nagyobb koncentrációval kellett volna játszanunk. Fiesztát szerettünk volna, de nem így.

Merkantil Bank Liga, NB II.