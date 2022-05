Bizonyította az NKA Pécs A kadet lánycsapata, hogy remek szakmai munka folyik a Rátgéber Kosárlabda Akadémián. A Pécsett rendezett nyolcasdöntőnek egészen a fináléjáig jutott a gárda, s ott úgy tűnt átgázolhat a Csatán, a sors viszont még tartogatott egy fordulatot.

Szakolcziék remekül védekeztek az első negyedben, s a másik oldalon is jó hatékonysággal használták ki a helyzeteiket, ez viszont talán túlzottan is megnyugtatta őket. A Csata felállt, s az utolsó játékrészben fordítani tudott. A pécsi lányok a végsőkig küzdöttek azért, hogy megkaparintsák az áhított aranyat, de ez most nem sikerült.

Csata DSE–NKA Pécs A 71–67 (9–22, 21–12, 13–17, 28–16)

Kadet lánykosárlabda, döntő. Pécs, Rátgéber Akadémia. Csata DSE: Toman R. 22/3, Vladár 12, Arnóczki 2, Gábor 20/3, Toman D 15/12. Csere: Lipcsik, Zakor, Ilyés. Vezetőedző: Tursicsné Iván Kriszta. NKA Pécs A: Küllős, Szakolczi 16/6, Rátkai 11, Piukovits 14/6, Árvai 2. Csere: Subotic 17/15, Halmágyi 5, Bercsi 2, Bikicki. Vezetőedző: Eördögh Edit.

Eördögh Edit: – Egy bajnoki döntőben mindig ­rossz érzés kikapni, de amit láttam a lányoktól, arra nagyon büszke vagyok. Az utolsó pillanatig harcoltunk és küzdöttünk az aranyéremért, tizennyolc pontos előnyünknél a lányok talán el sem hitték, hogy nyerhetünk.