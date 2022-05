Nem egészen három évvel ezelőtt, 2019. június 19-én felrobbant a zsúfolásig tömött Lauber Dezső Sportcsarnok. Úgy tűnt, Csirics, Budimir, Pongó, Horti, Taylor és a csapat többi tagjának arcáról soha nem lehet majd letörölni a mosolyt, amikor átvették a bronzot, s ez egy diadalmenet első lépcsője lehet.

Azon a nyáron bár amerikai légiósokat cserélt a Panthers, a visszatérő Smithszel és Rujákkal, valamint a hozzájuk csatlakozó igazolásokkal az Európa-kupa-csatákon is esélyessé vált a gárda. Sőt, meg is lett a történelmi győzelem a sorozatban, de az Inter Bratislava elleni első mérkőzés több vezéráldozatot követelt. Egyrészt megsérült Diggs, másrészt – a futballal ellentétben – a csapatoknak sokszor pénzügyileg ráfizetés a nemzetközi torna. Az addig remekelő kiscsatár problémái mellett az addig hat meccse veretlen gárda olyan lejtmenetbe kezdett, hogy Csirke Ferenctől megvált a klub. A helyét Dragan Alekszics vette át a koronavírus miatt lefújt szezonban.

Még ezt az idényt is vele kezdte meg a csapat, de érezhető volt, ez már egészen más, egy alacsonyabb szint, hiszen sem a légiósok, sem a magyar mag nem volt képes igazán extrát hozni. Már a felkészülés alatti vesszőfutás is intő jel volt, de a jól sikerült október elfedte a problémákat. Utána viszont olyan végzetes lejtmenet jött, ami közben Dragan Alekszics és Andrija Csirics feje is a porba hullt, s a szurkolók is elvesztették érdeklődésüket.

A tűzoltás közben komolyan mellé is nyúlt a vezetőség, hiszen megérkezett Gordon helyére az a Carpenter, akit joggal tarthatnak minden idők egyik leg- gyengébb légiósának Pécsett, de a többiek játéka sem nyűgözhette le a rajongókat egy-két kivétellel. Így a középszakaszra, amikor még menthető lett volna az idény, szinte elnémult a Lauber.

A play-outban még rúgott egyet a nagyvad a legutolsó pillanatban visszatérő rajongók segítségével, de ez már kevés volt az osztály megtartásához, így 19 esztendő után búcsúzott az élvonaltól a Panthers.

A dolog pikantériája pedig az, hogy információink szerint épp Csirke Ferenc veheti át a Pécset kiejtő Paks irányítását.