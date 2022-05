Egy éve jelentették be, hogy onnan kezdve az MLE női labdarúgó-csapata szünetelteti működését. A keret szétszéledt, a játékosok eligazoltak.

– 2007 óta voltunk benne a női futballban, remélem, egyszer még újra benne leszünk – bizakodott Rack Róbert, aki az MLE szakosztály-vezetője volt. – Nem adtam fel a reményt, de a feltételek egyelőre még nem adottak a folytatásra. Az MLE gazdasági társaságként tovább folytatja a működését, és van alternatív megoldás is, ám egyelőre kivárunk. Pillanatnyilag nincs napirenden a feltámadás. Mindenesetre nevezni bármelyik bajnokságba a nyáron kell.

A volt MLE-focisták közül a három horvát, Mateja Andrlic, Maja Joscak és Ivana Bojcic visszament Eszékre, miként a szakmai igazgató, Dejan Berger is, aki kifejtette, szívesen dolgozna még Magyarországon.

– Napi kapcsolatban vagyok velük – nyilatkozta Oblián József, az egykori szponzor és játékosközvetítő. – Ők Magyarországon kitartottak az utolsó pillanatig, reménykedtek, hogy egyenesbe jön a pénzügyi háttér. Hálásak vagyunk nekik, mert motivációt adtak a többieknek. Most Eszéken stabil kezdőemberek, akikre lehet építeni. Egyébként a horvátoknál megint új edző van, két éven belül már a harmadik.

A magyar játékosok zöme Szekszárdra igazolt, a tolnai gárdával ők valószínűleg feljutnak az élvonalba, nem várható, hogy visszaigazolnának az MLE-be, ha újjá is éledne.

– Keresztes Lovagok néven a női és férfi strandfociban is ott vagyunk, a hölgyeknél az FTC-utánpótlásból is szereztünk játékosokat – hallottuk Racktól. – Szeretnénk kijutni a portugáliai Bajnokok Ligája-tornára. Ehhez a hazai első osztályú bajnokságban az első két hely valamelyikét kell megszereznünk. Működtetünk megyei III-as férfi nagypályás együttest is, Nagydobsza néven.