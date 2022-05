Három különböző versenyen – köztük egy nemzetközi megmérettetésen – is megmutatták lenyűgöző képességeiket a PVSK cselgáncsozói.

A győri Master Bajnokságon négy bajnoki címet is bezsebeltek Kersics Antalék, s ehhez két ezüst, valamint egy bronz is társult. Ezzel az éremtábla 3. helyén végzett az egyesület.

Közben a fiatal tanítványok a Budapest Kupán bizonyítottak, két bronzzal tért haza a fővárosból a vasút. Emellett Kenderesi Péter a bukaresti Ifjúsági Európa-kupán menetelt az ezüstig.

A PVSK eredményei

Masters Bajnokság

1. helyezettek: Edelényi László (M8, 73 kilogramm), Engel Attila (M5, 81 kg.), Papp Viktor (M7, 81 kg.), Kersics Antal (M6, +100 kg.).

2. helyezettek: Keszthelyi Péter (M6, 100 kg.), Kovács Jenő (M7, 81 kg.).

3. helyezett: Hudák Attila (M4, 66 kg.).

5. helyezett: Papp István (M4, 100 kg.).



Budapest Kupa

3. helyezettek: Máj Veronika (U16, 48 kg.), Domján Péter Boldizsár (U13, 48 kg.).

5. helyezett: Szentgyörgyváry Tamás (U13, +66 kg.).

7. helyezettek: Horváth Dorina Anna (U23, 70 kg.), Hernádi István (U18, 100 kg.).



Ifjúsági Európa-kupa

2. helyezett: Kenderesi Péter (90 kg.).