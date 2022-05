Büszke lehet az idei szezonjára a PEAC női röplabdacsapata, ugyanis egy teljesen megfiatalodott kerettel vágott neki az idénynek, ráadásul az alapszakaszban ősszel a második helyen végzett, így a várakozásokon felül teljesített. Tavasszal a felsőházzal egy teljesen más kávéházba csöppent az együttes, de ott is szépen helytállt.

A szezon elején egy teljesen megfiatalított csapattal vágtunk neki az NB2-es mezőnynek, így tudtam, hogy az elején még időt kell adni magunknak, s a belefektetett idő s energia majd meghozza a várt eredményeket. Ennek fényében az alapszakasz nagyon döcögősen indult, többször közel voltunk a bravúrhoz, de a csapat még rutintalan volt.

Novembertől, az alapszakasz 2. körében új lendületet vettünk, s a munka meghozta a gyümölcsét, hiszen mindegyik ellenfelünket sikerült legyőznünk, s a 2. helyen zártuk az alapszakaszt, melynek köszönhetően a felsőházban folytattuk a bajnokságot. Nagyon örültem és büszke voltam a lányokra, hogy minden edzésen, s minden meccsen egyre jobb és jobb formát mutattak, kezdett összeérni a játékunk.

A felsőházban már nehezebb ellenfeleink voltak, s az U19-es bajnokság is a végéhez közeledett, ami annyit jelentett, hogy a fiatalabbaknak 2 fronton kellett helyt állniuk. Nagy feladat volt összehangolni a fiatal és tapasztaltabb játékosokat a pályán, de egy nagyon jól együttműködő csapat kovácsolódott, s az utolsó meccsen szerzett győzelemmel méltón zártuk a felnőtt bajnokságot. A szezon végén mindenki boldog volt, hiszen U19-ben bajnokok lettek a lányok a saját csoportjukban, s a rájátszásban is nagyon szépen helytálltunk. Nagyon sokat fejlődött mindenki mind technikailag, fizikailag és mentálisan is, hiszen a szezon vége felé egyre stabilabb és határozottabb játékot játszottak, s erre lehet építeni a jövőben.

– fogalmazott Horváth Alexandra, a csapat vezetőedzője.

A sportolók most sem dőlhetnek hátra, hiszen sokan az érettségire, vizsgaidőszakra, vagy épp az államvizsgára készülnek, de a sok tanulás mellett még van erejük a június végéig tartó levezető edzésekre is.

Az alakulat kerete a sikeresség ellenére azonban változni fog a szezonkezdetre. Mivel amatőr klubról beszélünk, a röplabdázók középiskolai és egyetemi tanulmányaik mellett játszanak, így a végzős hallgatók és az egyetemre érkezők is befolyásolják a csapat összetételét.

Annyit elárulhatok, hogy a csapat magja a következő szezonban is látható lesz a pályán. Sajnos több tapasztalt játékosunk már nem lesz jövőre, de a PEAC tehetséges fiataljai csatlakoznak a felnőtt kerethez – vélekedett a tréner.

Egy ilyen biztató év pedig okot adhat arra, hogy merjen nagyot álmodni a pécsi brigád. Horváth Alexandra nem fél azt a lécet magasabbra tenni, és nem is lehetetlen azt megugrani.

A célunk, hogy a folyamatos fejlődésünk mellett egyre feljebb kerüljünk, s egy stabil ütőerős csapattal megálljuk a helyünket a felsőbb osztályban is. A jövő évi célokat a keret kialakulása után, a vezetőséggel megbeszéltek alapján alakítjuk majd ki, de az én személyes célom, hogy közelebb kerüljünk az osztályozóhoz, hiszen a fiataljainkban megvan a lendület, motiváció és kitartás, hogy 2-3 éven belül eggyel feljebbi szinten is megállják a helyüket.

– zárta nyilatkozatát a PEAC női röplabdacsapatának edzője.