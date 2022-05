A tavaszi nyitánykor, sőt, az azt követően nagyjából tíz fordulóban még senki nem gondolta volna, hogy a Szentlőrincnek a bennmaradásért kell még két meccsel az idény vége előtt is küzdenie, s nem Marián Sluka irányítása mellett fejezi be a szezont. Azonban az eredmények nem a vezetőedző és a klub elképzelései szerint jöttek, s ez váláshoz vezetett.

Gabala Krisztián a lehető legnehezebb első tesztet kapta, hiszen a Vasas ellen vezette először csatába Harsányiékat, most viszont itt az esély, hogy korán lezárja a további találgatásokat. Persze a Siófok nem lesz egyszerű ellenfél vasárnap, de talán még mindig könnyebben le lehetne gyűrni, mint az utolsó fordulóban a második helyért harcoló Kecskemétet. Azt érdemes hozzátenni, hogy egy most hétvégi sikert követően a KTE már biztos feljutóként várná a Lőrincet.

A piros-feketéknek egyelőre nem elég csak nyerni most, más tényezőknek is teljesülnie kell, hogy megtartsa másodosztályú tagságát, és elérje az idényre kitűzött céljait. Ez pedig nem más, minthogy a Dorog, Budaörs kettős kevesebb pontot szerezzen náluk.

Éppen az előbbiek miatt a PMFC óriási segítséget nyújthat a Szentlőrincnek, ha legyőzi a Dorogot, hiszen ebben az esetben akár végleg leszakíthat róla egy riválist.

A Budaörs 43, míg a Dorog 44 pontig juthat még, de egyik veresége esetén elég lenne most nyernie a 39 egységgel álló Szentlőrincnek, hogy már biztosan legyen 3 rosszabb csapat nála.

Visszatérve a pécsi gárdára, Vas László tanítványainak is keményen kell majd küzdeniük a gólokért, illetve a sikerért, hiszen ahogyan azt már sokan elmondták, sokszor éppen a kiesés elől menekülő csapatok a legveszélyesebbek.

– A bajnokság utolsó szakaszában több klub is élet-halál harcot vív, nekünk a futball marad játék. Szeretnénk megfelelően mind mentálisan, mind fizikálisan felkészülni a hétvégi mérkőzésre. Nyerni akarunk – jelentette ki Vas László, a PMFC vezetőedzője.

A vasárnapi program: Szentlőrinc–Siófok, Dorog–PMFC, Budafok–Békéscsaba, III. kerületi TVE–Nyíregyháza, Szeged–Győr, Tiszakécske–Szolnok, Budaörs–Vasas, Soroksár–Csákvár (mind 17.00), Szombathely–Kecskemét (18.30).

Az Ajka–DVTK mérkőzést hétfőn 20.00-kor rendezik, mert az M4 Sport közvetíti.



Merkantil Bank Liga, NB II.