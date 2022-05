A Tatabánya ellen nem járt közel a pontszerzéshez a Sport36-Komló, most viszont éppen ezért még nagyobb éhséggel fut ki a pályára a Csurgó ellen, hogy visszavágjon az ősszel elszenvedett 23–19-es vereségért, s újabb lépést tegyen az élmezőny sarkában.

Összességében a vendégségbe érkező gárdának nincs jó idénye, 17 pontjával a kilencedik helyen áll, viszont ahogyan azt a bányászok elleni első meccsén is megmutatta, bármikor veszélyes tud lenni. Így tett a legutóbbi fordulóban is, hiszen mindössze egy góllal 36–35-re tudta legyűrni a Fradi. Bár az elmúlt négy meccsén egyetlen pontot sem szerzett egyébként az egylet, érdemes azt is megemlíteni, kik ellen nem jött a siker. A Ferencváros előtt ugyanis a Szegedet és a Balatonfüredet látták vendégül Rotimék, illetve a Tatabányához utaztak közben, azaz az első öt csapatból néggyel is megmérkőztek egymást követően.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, ugyanakkor a múlt hét után szeretnénk javítani, és mindent el is fogunk követni ennek érdekében! Itthon szeretnénk tartani a két pontot. Koncentráltabbnak kell lennünk mind támadásban, mind védekezésben, és úgy a szurkolók segítségével nagy sikert arathatunk. Remélem, ez a titok – vélekedett Orbán Barnabás, a komló balszélsője a klub felületein.

A Komló szereplését természetesen nem kell magyarázni, hiszen 25 pontjával ott van közvetlenül az ötödik helyezett Ferencváros sarkában, s egy mostani sikerrel akár még nagyobb nyomást helyezhet riválisára, miközben újabb lendületet szerezhet az idény hajrájára. Már csak azért is fontos lenne ez, mert a következő fordulóban épp a Népligetbe látogatnak majd Sunajkóék egy igazi négypontos rangadóra. Azt viszont semmiképpen sem szabad elfelejteniük, hogy legutóbb a Csurgó ellen a záró negyedórát végig két-három gólos hátrányban töltötték úgy, hogy egészen addig vezették a találkozót, azaz most nem szabad kiengedni.

Még megy a mezőnyben a helyezkedés

Az állás: 1. Szeged (25 mérkőzés) 45 pont, 2. Telekom Veszprém (23 m.) 44, 3. Balatonfüred (23 m.) 32, 4. Tatabánya (23 m.) 30, 5. FTC (23 m.) 28, 6. Komló (23 m.) 25, 7. Gyöngyös (23 m.) 23, 8. Budakalász (24 m.) 22, 9. Csurgó (23 m.) 17, 10. Dabas (23 m.) 15, 11. NEKA (23 m.) 15, 12. Fejér-B.Á.L. Veszprém (23 m.) 14, 13. Eger (24 m.) 10, 14. Kecskemét (23 m.) 6.

További program: FTC–Balatonfüred, Gyöngyös–Budakalász, Kecskemét–NEKA (ma 18.00), Telekom Veszprém–Dabas (szombat 18.00), Fejér-B.Á.L. Veszprém–Tatabánya (vasárnap 18.00).