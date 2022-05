Ennél szinte nem is lehetne nehezebb dolga szombaton este a Sport36-Komlónak, mint most, hiszen azt a Tatabányát fogadja, amely minden követ megmozgat azért, hogy visszakerüljön az éveken át kitartóan tartott helyére, a Szeged és a Telekom Veszprém mögé. Ehhez viszont hibátlanul kellene teljesítenie az utolsó négy találkozóját.

Éppen itt jön a Komló, amely szintén nagy esély előtt áll, hiszen sokak számára talán meglepően jól szerepel ebben az idényben, s még mindig esélye van akár a negyedik helyet is elérni, hiszen mindössze három ponttal van lemaradva a bányász riválistól. Az viszont nem is mutathatná jobban, milyen kihívással kell most szembenézniük Jerkovicséknak, minthogy a bajnokságban korábban öttel, a Magyar Kupában hattal kaptak ki a Tatabányától.

– Kemény mérkőzésre számítok! Ha hátul a védekezés rendben lesz, és kevés technikai hibával játszunk, illetve koncentrálunk a befejezéseknél, akkor itthon tarthatjuk a két pontot – adta ki a vezényszót a klub közösségi portálján Hoffmann József, a Komló balszélsője. – A szélről remélem ugyanúgy játszunk, ahogyan Dabason.

Mindenesetre az egészen biztos, hogy a komlóiak nem feltartott kézzel fognak kifutni a pályára, s ha a harcosságuk nyit számukra lehetőséget arra, hogy legyőzzék az ellenfelüket, akkor azt meg is próbálják majd kihasználni. A találkozó viszont arra is alkalmas lehet, hogy a bajnoki hajrára felpörögjön a gárda.



Még kétszer játszanak itthon

A Tatabánya elleni meccset követően még a Csurgóval és a Balatonfüreddel találkozik hazai pályán a Komló, a kettő között pedig a Ferencvároshoz utazik. Ha pedig ilyen kimagaslóan teljesít, mint eddig, még a negyedik helyet is elérheti.

Az állás: 1. Szeged (24 mérkőzés) 43 pont, 2. Telekom Veszprém (22 m.) 42, 3. Balatonfüred (22 m.) 32, 4. Tatabánya (22 m.) 28, 5. Ferencváros (22 m.) 26, 6. Sport36-Komló (22 m.) 25, 7. Budakalász (23 m.) 22, 8. Gyöngyös (22 m.) 21, 9. Csurgó (22 m.) 17, 10. Fejér-B. Á. L. Veszprém (22 m.) 14, 11. Dabas (22 m.) 13, 12. NEKA (22 m.) 13, 13. Eger (23 m.) 10, 14. Kecskemét (22 m.) 6.