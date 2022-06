Sokáig úgy tűnt, hogy rendkívül kiélezett hajrá várható a bajnoki címért, de a tavaszi szezonban hibátlanul menetelő Nagykozáron a PEAC II. sem tudott fogást találni, így Sütő Szabolcs csapata végül viszonylag simán, 11 ponttal nyerte meg a ligát. De a pécsiek is remek idényt zártak, nem véletlen, hogy az első két helyezett adja a – lapunk által összeállított – szezon álomcsapatának magját.

Az első számú szempont ezúttal is az volt (a szezon legjobb tizenegyének kiválasztásakor), hogy posztonként egy-egy játékos hányszor szerepelt nálunk a forduló válogatottjában. Holtverseny esetén a játékos csapatának helyezését, illetve poszttól függően a kapott és rúgott gólok számát is figyelembe vettük.

Nagy védésekkel járult hozzá a hibátlan tavaszhoz

A szezon kapusa cím két portás között dőlt el, a véméndi Herold Patrik és a nagykozári Béres Mihály is ötször szerepelt a forduló válogatottjában, de a kapott gólok száma és a tabellán elfoglalt hely miatt is Béres felé dőlt el a mérleg. Az őszi szezon során nem mindig ő állt a nagykozári kapuban, de tavasszal – egy mérkőzéstől eltekintve – mindig vele kezdődött az összeállítás, amit remek teljesítménnyel hálált meg. Béresnek is komoly szerepe van abban, hogy a bajnokcsapat egyetlen egy pontot sem hullajtott az idény második felében.

A nagykozári falat szinte lehetetlen volt áttörni

A kevés kapott gólról nem csak Béres Mihály „tehet”, a nagykozári védelem tengelyének mindkét tagja kimagasló teljesítménnyel rukkolt elő. Rigó Robertó ötször, míg László Levente hatszor volt a forduló legjobbjai között, így természetesen megkérdőjelezhetetlen a helyük az álomtizenegyben. Forray Roland már évek óta a Véménd vezére, s ebben az idényben sem volt ez másként, ő ötször szerepelt a válogatottban. Ebben a tekintetben mind a három játékost túlszárnyalta a PEAC II. veteránja, Molnár Gábor, aki hét alkalommal is bekerült a forduló csapatába.

A középpályáról került ki a szezon legjobbja

Ugyan egy-egy poszton nagy harc zajlott, de az nem volt kérdés, hogy kik fogják alkotni az év középpályáját. A több poszton is bevethető Buni Barnabás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Töttösből egy erős középcsapat váljon, és bizonyította azt is, hogy nem ez az ő szintje. Kása Kolos az ezüstérmes PEAC II. motorja volt, rendre csapata legjobbjának számított. Nem véletlen, hogy többször a megye I-es bajnok PEAC-nál is számítottak rá. Buni és Kása egyaránt nyolcszor került be a forduló válogatottjába.

Horváth Dániel kettejük teljesítményére is rátett egy lapáttal, vagyis kettővel, hiszen tíz alkalommal volt ott a Dunántúli Napló csapatában, s ezzel az egész mezőnyből kimagaslott. Horváth volt a bajnok esze, rengetegszer hozta helyzetbe társait, de a gólokkal sem maradt adós. Középpályásként 24-szer talált be, amivel a harmadik lett a góllövőlistán. A 2021/2022-es idény legjobb játékosa lapunknál Horváth Dániel lett.

Novák Balázs negyedszer lett a liga gólkirálya

Oszvald Bálint remek idényt zárt a PEAC II.-ben, nemcsak ezüstérmes, de ezüstcipős is lett. Összesen 25 gólt szerzett, hatszor szerepelt a hétvége tizenegyében, így a szezon válogatottjában is ott a helye. Ritkán fordul elő, hogy valaki egy teljes félévet kihagyjon, mégis szerepeljen az év csapatában. A télen súlyos sérülést szenvedő Bodor Márkónak ez mégis sikerült, hiszen ősszel hétszer is benne volt a válogatottban, amit egyik támadó kollégája sem tudott azóta túlszárnyalni. Novák Balázsnak valószínűleg sikerült volna (ő is hétszer volt válogatott), de neki is ki kellett hagynia jó pár mérkőzést a szezon végén. A himesi gólgyáros így is toronymagasan a bajnokság legjobb mesterlövésze lett, 38-szor vette be az ellenfelek kapuját. Novák immáron negyedik alkalommal lett a megyei II. osztály gólkirálya.



A cserepad



Kapusok: Herold Patrik (Véménd), Sipos Gábor (Beremend).

Mezőnyjátékosok: Fülöp Ármin, Sztojka Norbert (Beremend), Kapusi László, Horváth Szilárd (Ócsárd), Váradi Richárd, Teszárik Olivér (Nagykozár), Pozsgai Máté, Király Gyula (Komló II.), Reisz Josua (Himesháza), Dargó Dávid (PEAC II.), Cseke Ferenc (Himesháza), Pfefferman József (Töttös), Dénes Sándor (Véménd).



Megyei II. osztály