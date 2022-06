A vezetőedzőt és a hét távozót követően elkezdte bejelenteni új szerzeményeit is a PMFC NB II.-es labdarúgócsapata. Elsőként Kovács Péter érkezett Helesfay Donát mögé a kapuba, most pedig a védelmét is igyekszik stabilizálni a klub, amelyből Króner Martin és Sági Milán is máshol folytatja. Hadaró Valentin az osztálytváltó Kecskeméttől teszi át székhelyét a baranyai megyeszékhelyre.

A 27 éves baloldali védő Felcsúton tette meg az első lépéseket a futball pályán, majd 2013-ban már az élvonalban is bemutatkozott Kaposvár színeiben. Ezt követően Kisvárdát is megjárta, mielőtt ismét Somogyba szerződött volna, s a másodosztályból feljutó gárdának is szerves része volt. A Kecskeméthez tavaly nyáron szerződött, 24 bajnokin játszott. Most kölcsönbe érkezik Pécsre.