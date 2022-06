Végy egy jó kapust, tartja a mondás, s ezt a PMFC már évekkel ezelőtt megtette, hiszen visszacsábította Helesfay Donátot, aki azóta vezérévé vált a gárdának, bravúrjaival pedig pontokat nyert az NB II.-es gárdának. Azonban a szakmai stábnak arra is fel kell készülnie, ha az elsőszámú hálóőr sérült vagy beteg. Az elmúlt idényben Bukrán Erik megfelelően pótolta a rangsorban előtte álló portást, amikor szükség volt rá, de most távozik Pécsről. Így pedig a piros-feketéknek szét kellett nézniük az átigazolási piacon, kit szerezhetnek meg erre a pozícióra.

A klub szakmai vezetése végül Kovács Péter, a másodosztályból kieső Szolnoki MÁV FC kapusára esett, aki fiatal kora ellenére is nagy tapasztalattal rendelkezik. A 22 esztendős hálóőr a Debreceni VSC-nél nevelkedett, s alig tizenhét évesen már felnőtt bajnokságban védett a Loki második csapatában. Eközben szerepelt a korosztályos válogatottakban, így tagja volt Gera Zoltán U21-es keretének is. Az NB II.-be is már az előző idény előtt belekóstolt, hiszen a Budaörs hálóját védte 27 alkalommal is. Tavaly a Szolnoknál tíz meccset kapott.