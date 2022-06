– Nagyon szép sikereket ért el a Nemzeti Kosárlabda Akadémiánál mint utánpótlásedző, de 2020 decemberében láthattuk utoljára ebben a szerepkörben. Mivel telt az elmúlt másfél éve?

– 2021 áprilisában megszületett a harmadik gyermekünk, ami óriási öröm volt a család számára – árulta el lapunknak Hartung Anita, az NKA Universitas PEAC új klubigazgatója. – Amikor Regő hat hónapos volt, tehát októberben már visszatértem a Nemzeti Kosárlabda Akadémia kötelekébe, mint szakmai igazgatóhelyettes.

– Miért döntött úgy a vezetőség, hogy szüksége van a csapatnak egy klubigazgatóra, illetve mi lesz pontosan a feladata ebben a szerepkörben?

– Nem gondolom, hogy ez hiánypozíció volt, hanem inkább egy előrelépés. Ha megnézzük, a nagy kluboknál nagyon sokan dolgoznak azért, hogy a szakmai irányítás megfelelő legyen. Az akadémiának az a célja, hogy a felnőttcsapataink egy modellként szolgáljanak, egy olyan modellként, amelyre a fiataljaink felnézhetnek. Engem azért bíztak meg, hogy ezt a célt segítsem, de természetesen klubigazgatóként belefolyok más részfeladatokba is.

– Az edzősködés nem fog hiányozni? Kívülről úgy tűnt, hogy nagyon élvezte.

– Igen, nagyon szerettem edzősködni. Ugyan most egy más feladatkörrel bíztak meg, de én még mindig a pálya mellett érzem magam a legjobban. Az biztos, hogy minden edzésen és mérkőzésen jelen leszek.

– Már a szakmai stáb kialakításában is nagy szerepe volt. A csapat új vezetőedzője a szerb Jovan Gorec lesz. Hogy esett rá a választás?

– Az ismeretség onnan ered, hogy az akadémia mentoredzőjével, Ernest Radjennel együtt dolgozott Kínában. Jovan egy kiváló, ismert szakember, többek között a szerb utánpótlás-válogatottaknál és az új-zélandi férfiválogatottnál is letette a névjegyét.

– Mennyire volt tudatos, hogy egy női csapatnál három hölgy is van a szakmai stábban?

– Mindenképp tudatos volt, és szerintem szükség is van erre. Én úgy látom, hogy a nyugati világ és a női kosárlabda ebbe az irányba halad. Néha a nőknek egy női csapatnál vannak olyan meglátásaik, amivel segíthetik a vezetőedző munkáját. Ráadásul Vilipic-Kmézic Daliborka és Iványi Dalma személyében két olyan remek embert, játékost és edzőt sikerült találnunk, akiknél jobbat én most nem tudnék mondani Magyarországon.

– A kinevezése azt is feltételezi, hogy a korábbinál is szorosabbá válhat a kapcsolat a felnőtt női csapat a Nemzeti Kosárlabda Akadémia között. A szurkolók idén is számíthatnak pécsi tehetségek élvonalbeli bemutatkozására?

– Természetesen! Ennél szorosabb már nem is lehetne a kapcsolat, hiszen immár két ve, hogy az NKA a klub többségi tulajdonosa. Ennek a csapatnak az a legfőbb célja, hogy biztosítsuk a kimenő rendszert azoknak az akadémistáknak, akik tehetségük, szorgalmuk, rátermettségük révén be kiérdemlik ezt.

– Mikorra várható a kerethirdetés?

– Egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy a jövő csapatának az építése nagyon jó ütemben zajlik. Nem kell sokat várnia a szurkolóknak arra, hogy megismerjék az új játékosokat. Már mindenki nagyon várja a közös munkát, így augusztus elején el is kezdjük a felkészülést.

– Milyen célokkal vág neki a következő szezonnak a PEAC?

– A hazai porondon és az Európa-kupában is a legjobb helyekért szeretnénk versenyben lenni. Azt látom, hogy a többi magyar csapat is erősít. A Sopron Euroliga-győzelmével a bajnokságunk is felértékelődött, így egy nagyon jó, kiélezett szezonra számítok.

– Lát-e esélyt arra, hogy a következő években ismét riválisai legyenek a Sopronnak?

– A cél mindenképpen ez!