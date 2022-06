Röplabda 42 perce

A teremben arattak, most jöhet a homok

Az alapszakaszban a legerősebb csoportban bizonyított, a rájátszásban pedig ugyancsak szárnyalt a PTE PEAC férfiröplabda-csapata az idei szezonban. Most a homokon is megmutathatja rátermettségét Szabó Tamás együttese, amely a csapatkapitányát is elveszítheti a nyár során.

Móga Richárd Móga Richárd

Eseménydús szezont tudhat maga mögött a PTE PEAC, de az nem is vitás, hogy rengeteget fejlődött az alakulat egyénileg és csapatszinten is. Már elöljáróban gondolni lehetett, hogy bizony nem nem lesz egyszerű dolga Szabó Tamás együttesének, ugyanis a pécsi klub idén a legerősebb NB II.-es csoportba került. – Örültem, hogy így alakult, hiszen egy ilyen mezőnyben tudunk igazán fejlődni. A folyamatos győzelmek nagyon jót tettek a játékosok önbizalmának és a csapatkohéziónak, de nem világít rá az egyéni, illetve csapathibákra, ezért a nálunk erősebb csapatokkal vívott csaták nagyon jól szolgálták a fejlődésünket – fogalmazott Szabó Tamás, a csapat vezetőedzője. Mindezzel együtt az alapszakaszban a negyedik, a rájátszásban a második helyen végzett a baranyai gárda. Ami vitathatatlan, hogy meccsről meccsre sokkal magabiztosabb, határozottabb lett a pályán a megjelenésük.

Gondolhatnánk, hogy most jöhet a jól megérdemelt pihenő, de az alakulat nagy része a nyári szünetet a homokon tölti, különböző strandröplabdaversenyeken. Ártani persze nem árt, hiszen a pécsi tréner úgy véli, hogy a következő szezonban már beérne az elmúlt két idény munkája, de azért még nem bocsátkozna célkitűzésekbe. – Nagy kérdés még a két fiatal tehetség, Storcz Dániel és Bánki László jövője. Ha a csapatkapitányunk távozik, akkor a személyében egy olyan kulcsfontosságú játékost veszítene el a csapat, aki alapja volt az idei szezon stabil játékának. Biztos célkitűzést majd a felkészülés során fogok tudni megfogalmazni, amikor majd látom, hogy milyen lesz a csapatom összetétele – nyilatkozta lapunknak Szabó Tamás.

