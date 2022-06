Andrija Csirics segíti majd Juhász Olivér munkáját a következő szezonban az élvonaltól idén búcsúzó PVSK férfikosárlabda-csapának szakmai stábjában.

Csiricset nem kell bemutatni a baranyai kosárrajongóknak, hiszen amellett, hogy a klub játékosa volt, edzői pályafutását is a pécsi együttesben kezdte, Dragan Alekszics segítőjeként, de irányította az NB I. B-s csapatot is, majd Alekszics távozása után ő lett az NB I.-es gárda vezetőedzője.

„Elhivatottsága a sportág és a PVSK iránt megkérdőjelezhetetlen, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy élvonalbeli ajánlatokat is visszautasítva döntött mellettünk. Nagyon jól érzi magát Pécsett, és szeretne azért dolgozni, hogy a PVSK mielőbb visszakerüljön oda, ahova való: az első osztályba!” – áll a PVSK honlapján.

A közleményben emellett kitérnek arra is, hogy a Pécs kosárlabdasportjának fejlődése érdekében együttműködési megállapodást javasoltak a megyeszékhely másik nagy kosarasműhelyének, a Nemzeti Kosárlabda Akadémiának (Rátgéber Akadémia), mely kis mérlegelést követően nemleges választ adott a PVSK megkeresésére.

Hozzátették azt is, hogy már nem kell sokat várniuk a kerethirdetésre. Mint írják, a kulcsjátékosokkal előrehaladott tárgyalásokat folytat a vezetőség, így hamarosan be is fogják jelenteni az új igazolásokat.