Bár fájdalmas búcsút vett a PVSK a férfikosárlabda NB I. A-csoportjától, szeretné, ha ez a távolléte a lehető leggyorsabban véget érne. A vezetők úgy látták, most egy eddig is teljes szívéből a klubért dolgozó szakemberrel, Juhász Olivérrel a padján vannak a legjobb esélyei arra, hogy kiharcolja az osztályváltást.

Nagyobb a tét, de többet is készülnek majd együtt

Juhász nem csak a klubot, az NB I. B Piros-csoportját is remekül ismeri, hiszen eddig is ott kalauzolta a vasút tehetségeit. Most azonban egy egészen más feladat vár rá, hiszen tényleg a klub legjobbjait irányítja majd.

– Pozíciót végül is nem váltottam, mert eddig is én voltam a B-csoportos csapat vezetőedzője. Nyilván ez a feladatkör most egy kicsit más, nagyobb lesz a tét, de cserébe a keretem is sokkal erősebb lesz – árulta el lapunknak az új vezetőedző. – Az eddigi csapataim nem edzettek együtt, most viszont mindig így lesz. Ebből a szempontból könnyebb lesz a feladat, hiszen nem heti egy tréningen készülünk az ellenfelekre, hanem mondjuk kilenccel.

A szakvezető azt is elárulta, sok gondolkodási ideje nem volt, de miután biztosították afelől, meglesznek várhatóan az anyagiak egy ütőképes keret kialakításához, nem igazán volt kérdés, elvállalja-e a feladatot.

– Ez egy jó lehetőség, hogy kipróbáljam magam, és bizonyítsam, alkalmas vagyok erre. Az biztos, hogy most olyan edző ül le a padra, aki szívügyének tekinti a feladatot – folytatta.

Nem csak jó kosárlabdázók, jó emberek kellenek

Az elmúlt két nyáron nagy játékosmozgás volt a PVSK-nál, s idén is ez várható. A kiesés után sokakra az egyesület nem tart igényt, míg mások inkább magasabb osztályba vágynak.

– Szeretném ha egy agresszív, futós kosárlabdát játszanánk, mert az áll hozzám a legközelebb, kevésbé szeretem a bunker játékot. Ehhez fiatalok kellenek, de mivel a feljutás a cél, ezért a rájátszásban és bizonyos fontos mérkőzéseken kell, legyen rutinos játékos a pályán, aki képviseli a higgadtságot, a jó döntést. Épp ezért próbálok 3–4 olyan embert a keretbe csempészni, aki már látott A-csoportot, illetve lejátszott egy 10 szezont a két csoportban, hogy ezzel ne legyen probléma – fogalmazott.

Hozzátette, három embernek van az előző idényből élő szerződése, majd kiderül, ők akarnak-e segíteni visszajuttatni a PVSK-t az élvonalba.

– Igyekszem úgy kialakítani a keretet, hogy nagyjából homogén legyen, nem hiszek az 1–2 sztár és a többi alárendelt struktúrában. Ettől várom, hogy jó minőségű legyen az edzés. Az idősebb játékosok segíthetik a munkámat. Ők is tanácsokkal láthatják el a fiatalokat, illetve át tudják adni a pályán saját tapasztalataikat. Emellett az öltözőben is remélem, rendet tartanak, mert ők lesznek többet ott. Igyekszem olyan kosárlabdázókat találni, akik jó emberek is, mert azokkal lehet jól dolgozni – jelentette ki.