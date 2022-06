Nem véletlen, hogy az évadzáró Balatonfüred elleni vesztes meccset követően is ünnepelte csapatát a komlói közönség. Kilvinger Bálint csapata sokak elképzeléseit is túlteljesítette azzal, hogy a hetedik helyen tudott végezni, s még feljebb tekintgethettek.

– Ha bárki a bajnokság előtt azt mondja, hogy a hetedik helyen fogunk zárni, akkor elfogadom. Az egész idényt nézve elégedettek lehetünk ezzel. Hullámzó volt a teljesítményünk. Az ősz során nem mindig tudtunk úgy játszani, ahogy szerettünk volna, a tavaszunk viszont kiemelkedő volt. A végére kicsit visszaestünk, de itt már komolyabb csapatokkal is játszottunk. Összességében viszont azt mondhatom, hogy jó évünk volt – kezdte kérdésünkre Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezetőedzője.

A Komlót egész évben jellemezte az óriási szív és a küzdeni vágyás, látszott, hogy a csapat magja nagyon összeállt, s az újak is alkalmazkodtak a játékfelfogáshoz.

– Amikor a harcos arcunkat mutattuk, akkor szinte kivétel nélkül mindig eredményesek voltunk. Azért számomra volt egy-két olyan meccs, amikor úgy éreztem, nem tudtuk ezt végig fenntartani, és azt általában az ellenfelek ki is használták – részletezte tovább.

Azt persze látni kell, hogy nyáron nálunk elkezdődött egy csapatépítés, több érkező is volt, az pedig nagyjából egy féléves munka, amire a pályán is minden megjelenik, amit látni szeretnék. Több év tapasztalata mondatja velem, hogy amikor több új játékos érkezik, akkor az mindig hosszabb időt vesz igénybe, amire mindenki megtanulja, mi a feladata. Ez az ősszel azért látszott. Néha voltak ott is jó meccseink, de máskor visszaestünk. Tavaszra viszont a játékunk összeállt, és csapatként működve, egymásért harcolva legtöbbször jól kézilabdáztunk.

A tréner azt is elmondta, nincs benne hiányérzet az elért helyezés kapcsán, bár természetesen a hatodik helynek még inkább örültek volna. Hangsúlyozta viszont, hogy egyáltalán nem lehetnek elégedetlenek azzal, amit elértek. Bizonyos meccsekkel kapcsolatban érzi csak úgy, még maradt a csapatban, főként az összeszokási időszakban, amikor egy jó első félidő után a másodikban már nem működött úgy a játékuk. Ahogyan például Tatabányán is öt góllal vezettek a szünetre menet, de végül ennyivel kikaptak.

Most a játékosok kipihenhetik a fáradalmaikat, de a pár hétnyi kihagyás után már el kell végezniük az egyéni edzéseiket, s nyár közepén a sportcsarnokba is visszatérnek majd. Ami a következő szezont illeti, a klub már jó ideje bejelentette, hogy kikkel tervezik a jövőt. Tomiszláv Radics, Szkokán Szabolcs és Jóga Norbert távozott az aktív rotációból, s most azt is megtudtuk Kilvingertől, hogy két érkezőjük lesz a rajtig. Sőt, már meg is vannak, hogy kik, s ha sikerül megegyeznie a klubnak velük, akkor az elkövetkező napokban akár be is jelenthetik már őket.