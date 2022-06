Huszonnégy meccséből húszat megnyerve szerezte meg a bajnoki címet a Szentlőrinc fiúlabdarúgó-csapata a Regionális Alap U15 Dél-nyugati csoportjában. Szolga Gorán együttese maga mögé utasította többek között a Dunaújvárost is.

– Egyáltalán nem volt könnyű ez a szezon, mivel sokszor kevesen voltunk, télen például hárman is távoztak – mesélte Szolga Gorán.

– Konkrét célt nem fogalmaztunk meg a rajt előtt, hiszen ez még csak a második nagypályás idényük volt a gyerekeknek, de azért menet közben megjött az étvágy. Nagy dolognak tartom ezt a bajnoki címet azért is, mert magunk mögé utasítottuk például egy közel húszezres város csapatát, a Mohácsot, vagy éppen az ötvenezres, óriási tradíciókkal rendelkező Dunaújvárost, pedig nekik sokkal nagyobb a merítési lehetőségük. Jó érzéssel tölt el, hogy a mérkőzéseinkre a kiemelt akadémiák játékosmegfigyelői is kilátogatnak már, több futballistánk iránt is élénken érdeklődnek!



A bajnokcsapat tagjai: Ádok Álmos, Nagy Olivér, Pandur Kristóf, Darázsi Márk, Kolonits Brendon, Porkert Ádám, Baráth Ruben, Hatta Máté, Molnár Benedek, Tóth Attila, Egri Bendegúz, Komár Krisztián, Serdán Rikárdó, Botos Krisztián, Jung Máté, Nemes János, Varga Ádám, Halápi Ferenc, Liber Zalán, Simonics Péter. Vezetőedző: Szolga Gorán.