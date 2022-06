Tegnap délután ünnepélyes szezonzáróval búcsúzott a Nemzeti Kosárlabda Akadémia. Volt is mit ünnepelni, ugyanis a hazai és a nemzetközi porondon is rendkívül sikeres évet tudhatnak maguk mögött a pécsiek.

Az ünnepélyes évzárón dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Decsi István, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja, valamint prof. dr. Betlehem József, a PTE rektorhelyettese méltatta az akadémia teljesítményét, majd dr. habil. Rátgéber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója tartott beszédet.

A nyitóbeszédek után pedig az idény „főszereplőit” díjazták. A felnőtt női csapat, az NKA Universitas PEAC révén a pécsi női kosárlabdázás ismét visszakerült Európa térképére. Csirke Ferenc együttese továbbjutott csoportjából az Európa-kupában, de a hazai porondon is az utóbbi évek legeredményesebb évét zárta. A felnőtt férfi csapat pedig bronz­érmes lett az NB I. B Piros csoportjában.

Az utánpótlás-korosztályokban sorra szólították a színpadra az országos döntőbe került csapatokat. A fiú szakág az U20-as, a kadett és a serdülő bajnokságot is megnyerte, de a juniorok sem maradtak érem nélkül, harmadikok lettek. A serdülő fiúk ráadásul a nemzetközi porondon is arattak, első magyarként megnyerte a rangos nemzetközi sorozatot, az EYBL-t. A lányoknál a kadett és a juniorcsapat is ezüsttel zárt, az amatőr NB I. Piros csoportban induló felnőttegyüttes pedig negyedik lett.