A Baranya megyei bajnok PTE-PEAC az osztályozót is sikerrel vette, 7–2-re megnyerte az oda-visszavágós párharcot, így vasárnap biztossá vált, hogy a Lőrinc-csapat az NB III.-ban kezdi meg a következő évet.

– A szezon elején nem volt kimondva semmi, csupán azt szerettük volna, hogy az első háromban végezzen a megye I.-es csapatunk – nyilatkozta lapunknak Fazakas András, a PTE-PEAC labdarúgó-szakosztályának szakmai igazgatója és a megyei II. osztályú ezüst­érmes gárda vezetőedzője.

– A játékosok válláról az utolsó pillanatig megpróbáltuk levenni a terhet, hogy ez egy fantasztikus év, bármilyen is lesz a vége. Szerencsére olyan sportemberekkel vagyunk körülvéve, akiknek a genetikájukban van a győzelem, és feltették az i-re a pontot.

Fazakastól megtudtuk, hogy a háttérben már a Zsámbék elleni első mérkőzés után megkezdődött a munka, s kiválóan haladnak a tárgyalások. A vezetőedző szinte biztosan Lőrinc Antal marad (már csak a szerződés aláírása van hátra), de a szakmai stáb és a játékoskeret is bővülni fog, a PEAC II. irányítását pedig a Molnár Gábor, Schweitzer Norbert páros veszi át.

– Az NB III.-as keretünk három csoportból adódik majd össze – magyarázta a szakmai igazgató. – Szeretnénk szerződést hosszabbítani 7–8 játékosunkkal, akik a megye I.-es bajnokcsapatból kiemelkedtek. Igazolunk 7–8 olyan labdarúgót, akiknek NB-s rutinjuk van és egyetemisták vagy valamilyen közük van az egyetemhez, illetve érkeznek hozzánk a PMFC U19-ből kiöregedő játékosok is. Annak sem kell aggódnia, aki nem fér be az NB III.-as keretbe, hiszen nekik ott lesz a PEAC II. Célunk, hogy mindenkit megtartsunk, így a következő szezonban is egy bombaerős megye I-es csapatunk lesz.

Azzal, hogy a Kozármisleny feljutott a másodosztályba, a Mohács pedig kiesett, a PEAC lesz az egyetlen baranyai együttes az NB III.-ban.

– Valószínűleg mi leszünk a legszegényebb egyesület a harmadosztályban, mert a számháborúban nem akarunk részt venni, az elszállt fizetésekkel nem szeretnénk versenyezni – hangsúlyozta Fazakas. – A célunk a biztos bennmaradás, és egy olyan fiatal pécsi csapat, amely meccseire szívesen járnak a szurkolók.

Megosztják a PMFC-vel a stadiont

Mint Fazakas András szakmai igazgatótól megtudtuk, zajlanak az egyeztetések a PMFC-vel a Stadion utcai pálya használatáról is. A terv, hogy az egyik héten a PEAC, a másik héten pedig az NB II.-ben szereplő PMFC játszik otthon bajnoki mérkőzést. Ugyan a Stadion utcai létesítmény nem felel meg a harmad­osztályhoz szükséges előírásoknak (nincs 300 fős fedett lelátó), de a PEAC-ot, mint frissen feljutó csapatot, ez egyelőre nem érinti, hiszen az MLSZ-től az újonc csapatok 1 éves haladékot kapnak.