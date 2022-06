A Várkői-stadion lelátója szinte teljesen megtelt pécsi és zsámbéki szurkolókkal, de a korlátok mellől is sokan figyelték a két megyebajnok rendkívül nagy téttel bíró csatáját.

A PEAC ellenfele igencsak tetemes, 28 pontos előnnyel nyerte meg a Komárom-Esztergom megyei I. osztályt, mindezt úgy, hogy összesen kilenc gól kapott. A két bajnokság közti különbséget jól mutatja, hogy a saját ligájukat tükörsimán nyerő zsámbékiak csak alig-alig jutottak el a pécsi kapuig, nagy helyzetük pedig egyáltalán nem volt a mérkőzésen. A védekezésük viszont valóban rendben volt. Igaz, a hazaiak rossz helyzetkihasználása is kellett ahhoz, hogy a félidőben még gól nélküli döntetlen legyen az eredmény.

A második játékrészben csak az volt a kérdés, hogy mikor töri meg a jeget a PEAC, s ehhez egészen a 72. percig kellett várni. Egy szép támadás végén Makai Márk pofozta a labdát a kapuba, ami láthatóan nagyon megnyugtatta a házigazda együttest. Ráadásul Makai nem érte be ennyivel, néhány perccel később büntetőből is eredményes volt, amivel saját és csapata góljai számát is megduplázta.

Az eredmény már nem változott, így Lőrinc Antal gárdája kétgólos előnnyel utazhat a vasárnapi (június 12.) visszavágóra. A pécsiek vezetőedzője egyedül a kihagyott ziccerek miatt bosszankodhat, hiszen már fél lábbal a harmad­osztályban érezhetné magát a PEAC, ha jobb napot fognak ki a hazai támadók.



PTE-PEAC–Zsámbéki SK 2–0 (0–0)

Osztályozó az NB III.-ba jutásért, 1. mérkőzés. Pécs, Várkői-stadion, 400 néző. Vezette: Radványi (Nagy V., Perák). PEAC: Pölöskei – Hadobás (Rácz L., 82.), Nagy G., Molnár G., Jeránt – Miltner (Udvardi, 70.), Dargó, Grassy (Fűrész, 70.), Gelencsér B. (Bozsánovics, 82.) – Gelencsér G. (Soós, 87.), Makai. Edző: Lőrinc Antal. Zsámbék: Tugyi – György, Lőrinczy (Kállay, 84.), Orosházi, Sugár – László D. (Homoki, 84.), Sugár, Kósa, Terpán, Mártonfi (Áprily, 17) – Bedő (Ludvig, 62.), Marticsek. Edző: Bodó László.

Gólszerző: Makai (72., 79. – a másodikat büntetőből).



A visszavágó: Zsámbék, június 12., vasárnap, 17.30.



A többi osztályozó eredménye: Cigánd SE (Borsod-Abaúj-Zemplén)–Körösladányi MSK (Békés) 1–4, Szegedi VSE-Pizzamonster (Csongrád)–Technoroll Teskánd KSE (Zala) 3–4, Gödöllői SK (Pest megye)–Csornai SE (Győr-Moson-Sopron) 0–1, Nyíregyháza Spartacus II (Szabolcs-Szatmár-Bereg)–Majosi SE (Tolna) 2–2, Balatonlelle SE (Somogy)–Bánk-Dalnoki Akadémia (Nógrád) 1–0, Pénzügyőr SE (Budapest)–Balmazújvárosi FC (Hajdú-Bihar) 0–0.



Osztályozó nélkül feljutott: FC Hatvan (Heves), Sárvár (Vas), Úrkút (Veszprém).