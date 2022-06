Sokszor könnyen megfeledkezünk arról, milyen remek úszókkal is büszkélkedhetünk. Szerencsére ilyenkor mindig jön egy magas színvonalú verseny, ami most a portugáliai Madeirán zajló paraúszó-világbajnokság volt, ahol sportolóink letették névjegyüket a világ elé. A hét versenyzőből álló küldöttség négy arany-, három ezüst- és két bronzérmet szerzett. Ebben pedig óriási szerepe volt a baranyaiaknak is.

Szép repertoárral vágott neki a küzdelemnek a PSN Zrt. paraúszója, Konkoly Zsófia, azonban világbajnoki-címet még nem szerezett korábban. A hiányzó láncszemet gyorsan pótolta, ugyanis az első versenynapján aranyérmes lett, ráadásul a második versenyén még egyet ráhúzott.

– Zsófinak a világbajnoki cím még hiányzott, és azért kimondatlanul is, de ezt nagyon szerettük volna – mesélte Jancsik Árpád, a pécsi lány edzője. – Ezzel pedig teljessé tette kollekcióját, ugyanis jelenleg, ami cím úszásban elérhető, az a birtokában van. Úgy kell tovább mennünk, hogy a motiváció és cél meglegyen minél kisebb teherrel a vállán.

A húszéves sportoló két arany­éremmel, egy ezüsttel, valamint egy negyedik és egy tizedik hellyel zárt, pedig nem volt egyszerű dolga, ugyanis ez volt az első év, hogy közben az egyetemen is helyt kellett állnia.

– Egész jó időeredményt úsztam, és annál is szebb helyezéseket értem el – értékelt az úszó. – Jó hangulat volt kint, izgalmas küzdelmekkel. A vizsgákat szerencsére hamar letudtam, így teljes mértékben az úszásra tudtam koncentrálni.

Aztán ott volt a nemzetközi megmérettetésen Iván Bence is, aki nyugodt szívvel koncentrálhatott saját magára, ugyanis kedvenc megyei csapatai már befejezték a szezont. Most ő volt az, akiért szorítani lehetett, ugyanis a pécsi közönségkedvenc két számban is bejutott a legjobbak közé.

– A két világbajnoki döntő felülmúlta a várakozásaimat, hiszen eleinte csak egy fináléval számoltam – vélekedett Iván. – Az időeredmények annyira nem sikerültek jól, de ha megúszom a legjobbamat, akkor se lettem volna előrébb. Ettől függetlenül úgy érzem, mindegyik számban kiúsztam magam, ennyi volt most benne.

Bence 100 méter mellen 8. lett, míg 200 méter vegyesen a világbajnokságokon eddigi legjobb helyezését szállította, ötödikként csapott célba.

Újabb kaland jön

A két úszó remeklésében nagy szerepet játszott Jancsik Árpád is, aki tökéletesen felkészítette két versenyzőjét.

– Nagyon nehéz féléven vagyunk túl. Elkezdődött az egyetem, így a felkészülés párhuzamosan zajlott a vizsgaidőszakkal, ami mentálisan nagy terhet tesz a gyerekekre, hiszen mindkét helyen szeretnének helytállni. Nem a megszokott nyugodt felkészülés volt, és most én se tudtam úgy tehermentesíteni őket, ahogy azt eddig tettem. Mindkét sportoló teljesítményére büszke vagyok – nyilatkozta lapunknak a tréner.

A versenyzők most élvezhetik a jól megérdemelt pihenőt, ráadásul Iván Bence arról is beszámolt, hogy augusztusban indul élete egyik legnagyobb kalandja. Hiszen szeretné, hogy mindenki megismerje egy másik oldalát is, ami nem az úszáshoz köthető.

A PSN Zrt. két paraúszójának teljesítménye mellett nem lehet elmenni szó nélkül, de külön örömteli, hogy a válogatott legeredményesebb úszója a szigetvári születésű Pap Bianka volt (2 arany, 2 ezüst), továbbá a Pécsváradi Spartacus SE mindössze 13 éves sportolója, Hotz Csenge is remekelt,aki bronzérmet szerzett első nemzetközi szereplésén.