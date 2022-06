A bajnokságok lezárultak, a megyei futball is a jól megérdemelt nyári pihenőjére vonul, így itt az idő, hogy szemezgessünk kicsit a 2021/2022-es szezon emlékezetes pillanataiból. Kezdjük az AutóCity Volkswagen Baranya megyei I. osztállyal! Ahogy azt olvasóink megszokhatták, nemcsak a megye csatárai, de a Dunántúli Napló fotóriporterei is lesen voltak. Minden egyes hétvégén ott voltunk a forduló kiemelt mérkőzésén, így a játékosok, az edzők és a szurkolók sem „menekülhettek” a fényképezőgép elől.

Az ezt megelőző két idényben a koronavírust az amatőr foci is megsínylette, sokáig a nézők sem látogathatták a mérkőzéseket, pedig a megyei futball varázsához ők is nélkülözhetetlenek. Szerencsére a nemrégiben véget érő évadban minden visszatért a régi kerékvágásba, amitől maguk a meccsek is izgalmasabbá, emlékezetesebbé, néhol persze feszültebbé váltak.

A bajnoki cím a PEAC és a Pécsvárad között dőlt el, nem is akármilyen körülmények között. Az utolsó fordulóban pont egymással találkozott a két gárda.

A pécsiek végül 2–1-re győztek, amivel megelőzték riválisukat. A Mozsgó-Szentlőrinc II. is remek szezont futott, a végén már nem volt kérdés, hogy dobogón végez, a középmezőnyben viszont óriási harc zajlott a minél jobb helyezésekért. Voltak nagy győzelmi sorozatok, de nagy visszaesések is. Az szinte biztos, hogy az utolsó, az egész idényt nyeretlenül záró Harkány búcsúzik a megyei I. osztálytól.

Ugyan az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága 16 csapattal tervezi a következő kiírást (most 15-en voltak), de a Nagykozár és a PEAC II. is feljebb lép.