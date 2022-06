A PMFC egyértelműen túlszárnyalta az elvárásokat, miután feljutott az NB II.-be, de épp ezért már jóval magasabban volt a léc a 2021/2022-es szezonra a csapattal szemben, s a szurkolók bíztak abban, hogy az új igazolásokkal nemcsak hasonló eredményességre lehet majd számítani, de a szórakoztató játék is gyakran megjelenik a pályán. Mindkét elvárás alapján csalódniuk kellett, hiszen sokszor tudása alatt játszott a gárda, s az első tíz hely egyike sem jött össze.

– Bár a két idény esetében a helyezések mindenképpen összevethetők, a mezőny erőviszonyai tekintetében már összetettebb elemzésre van szükség ahhoz, hogy tisztán lássuk a különbségeket – válaszolta a klubhoz eljuttatott kérdéseinkre Enyedi Csaba, az egyesületet tulajdonló GVC GROUP kommunikációs igazgatója. – Ez a kiértékelés a szakembereink által jelenleg is zajlik.

Az biztos, az egyesületnél már az értékelésben a vezetőedző szerepén túljutottak, hiszen Vas László munkáját megköszönték.

– Időnként új impulzusokra van szükség egy csapatnál. Úgy ítéltük meg, nálunk ez most aktuális – jelezték a szakvezetőváltásról, majd a pótlásáról is szót ejtettek. – A tárgyalásokról még nem szeretnénk nyilatkozni, de ahogy lesz érdemi információ az ügyben, azt azonnal megosztjuk a nyilvánossággal. Mi mindig olyan edzőkkel szeretünk dolgozni, akik szakmailag és emberileg is passzolnak a PMFC hagyományaihoz.

Miközben Pécsett még nincs edző, s a kapott információk szerint 10-12 játékosnak van jelenleg is élő szerződése, van olyan rivális, mely már a felkészülési programját, s akár érkezőket is bejelentett. A PMFC kapcsán viszont csak az biztos, hogy elhagyta az elmúlt 2 év házi gólkirálya, Adamcsek Máté, s azt is a Nyíregyháza jelentette be.

– Nyilván már a felkészülési időszakban is elengedhetetlen eleme egy futballklubnál folyó szakmai munkának a vezetőedző, így a PMFC esetében is vele lesz teljes az a stáb, akiknek dolga a csapatépítés lesz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az új vezetőedző kinevezéséig megállna az élet, számos területen folyik a munka tervezéssel, szervezéssel a jövőre nézve – biztosított róla Enyedi.

Ha visszatekintünk az elmúlt idényekre, kijelenthetjük, hogy stabil középcsapat lett a Pécs, a feljutásról viszont nem lehet álmodozni.

– Sportklub vagyunk, fejlődni, előrelépni minden szezonban célunk. A PMFC minden dolgozója ezen munkálkodik, de feljutásra esélyes csapatról korai lenne még beszélni – kaptuk válaszul a piaci lehetőségeket és célokat firtató kérdéseinkre. – Fenntartható és a lehetőségeink szerinti töretlen fejlődést szeretnénk elérni, valamint olyan anyagi biztonságot, amely a működési stabilitást garantálja.