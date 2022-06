Bár ebben az szezonban nem láthatott annyi jó csapatteljesítményt sem a pécsi, sem a szentlőrinci közönség, voltak kiugró egyéni teljesítmények mindkét csapatban, aminek örülhettek. Igaz, így talán a végső helyezéssel egyik tábor sem lehetett végül felhőtlenül elégedett – a PMFC a 11., a Szentlőrinc a 16. helyen zárta az NB II.-t – érdemes megemlékezni azokról, akik mindent elkövettek, hogy ennél előkelőbb helyre vezessék csapataikat.

A kapus

Az idény legjobb hálóőre újra a pécsiek fala, Helesfay Donát volt, akinek Prokop Rostislav volt a legnagyobb kihívója. Bár mindkét kapus bravúrokkal és stabil teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, utóbbi játékába valamivel több hiba csúszott.

A védők

A védősor jobb szélén Erdélyi Botond látta el legmagasabb szinten a támadó feladatait is amellett, hogy megfogta a nagy lendülettel érkező ellenfeleket az egész idényen át.

A védelem tengelyében Rácz László és Tamás László helye is szinte megkérdőjelezhetetlen. Mindketten határozottan és jól oldották meg a feladatukat. Mellettük érdemes megemlíteni Preklet Csabát is, akiről hasonló pozitívumokat lehetne elmondani, viszont tíz meccsel többet hagyott ki, mint posztriválisai.

A bal oldalra Katona Levente kerül, aki meghatározó tagja a PMFC-nek fiatal kora ellenére.

A középpálya

A középpályára két szentlőrinci is befurakodott. Szabó Máté és Jancsó András. Utóbbi sérülés miatt nem tudta már támogatni csapatát az idény záró szakaszában, de épp akkor látszott, milyen fontos is az ő szerepe a pályán. Előbbi csak a télen érkezett, de rögtön góllal és jó játékkal vétette észre magát. Hasonló esélyekkel indult Nikitscher Tamás is, aki a Pécs legjobb igazolása volt, de Szabó egy hajszállal megelőzte most.

A tengely harmadik tagja a PMFC csapatkapitánya, Futó Zsombor, aki labdaszerzéseivel és bedobásaival is nagy hatással van a Pécs játékára.

A támadók

A támadók esetében a házi gólkirályok helye stabil. A tizenegy gólos Harsányi Istvánnak a Szentlőrinc, míg a nyolcgólos Adamcsek Máténak a PMFC köszönhet nagyon fontos pontokat. Ráadásul mindkettőjükre óriási találataik miatt emlékezhetünk.

Az utolsó pozícióra volt talán a legnehezebb megtalálni a tökéletes jelöltet, mert hosszú távon senki nem nyújtott kimagaslót. Sok sérülés, betegség nehezítette a balszélsők dolgát idén, de Hegedűs Márk mindenképp megérdemli a pozíciót az év csapatában.