Néhány csapatnál már nagyon várták, hogy befejeződjön a bajnokság a labdarúgó felnőtt megyei III. osztályban. Erre utal az is, hogy az idény vége felé közeledve egyre több meccs maradt el, többnyire azért, mert az ellenfél nem akart elutazni az idegenbeli mérkőzésre.

Korábban is akadt a sorsolás szerint kiírt olyan bajnoki, amelyet nem tartottak meg, sőt, sajnos a játékvezetőt ért atrocitás miatt félbeszakadt összecsapás is volt. Azért a pontvadászat végül is lement, a három csoportban összesen 37 csapattal. Nem ennyien kezdték el tavaly augusztusban, de háromszori ki nem állás miatt volt kizárás.

Az egész megye III.-as mezőny legtöbb gólt elérő együttese a Czibulkát megnyerő Hosszúhetény volt a 137-17-es gólkülönbségével (32 meccsen), az eredményességi listáján van 24-0, 14-0, 11-0, 10-0, 11-1 és 8-0-s győzelem is. Ebben a csoportban az utolsó előtti Drávaszabolcs a 21 bajnokit döntetlen nélkül hozta le 185 gólt kapva, 24-et lőve, míg a sereghajtó Bányász TC egy árva pontot sem gyűjtött be úgy, hogy az ellenfelek 151-szer találtak be a kapujába. A Báta és a Geresdlak (mindkettő Dárdai-cs.) csupán 11-szer lőtt gólt a 22 fellépése alkalmával.

Ami pedig a következő kiírást illeti, július 1-ig lehet nevezni, a jelentkező klubok számától függően két vagy három csoporttal indul majd a bajnokság. Patapoklosiban és Drávaszabolcson nem biztos, hogy lesz folytatás, viszont a Szászvár újra indít felnőttcsapatot. Az őszi rajtot szeptemberre tervezik.



Végeredmény. Czibulka-csoport (12 csapat): 1. Hosszúhetény 55, 2. Egerág 52, 3. Újpetre 50, 4. Gyód 46, 5. Szalánta 37, 6. Bogád 33 (+11), 7. Sásd 33 (+6), 8. Hidas 31, 9. Kökény 20, 10. Orfű 13, 11. Drávaszabolcs 9, 12. Bányász TC 0.



Csík-csoport (13): 1. Pécsi Sportolda 60, 2. Vajszló 56, 3. Hetvehely 55, 4. Misinai Sasok 47, 5. Szentegát 39, 6. Kishárságy 38, 7. BFA II. Csertő 34 (2 büntetőpont levonva), 8. Baksa 33, 9. Szentlászló 26, 10. Hobol 19, 11. Lakócsa 16 (1 büntetőpont levonva), 12. Patapoklosi 6 (1 büntetőpont levonva), 13. Nagydobsza 6.



Dárdai-csoport: (12): 1. Mohács II. 59, 2. Szajk 54, 3. Lippó 46, 4. Palotabozsok 41, 5. Dunaszekcső 37, 6. Borjád 36 (+22), 7. Babarc/Bóly II. 36 (+3), 8. Sátorhely 28, 9. Kölked 24, 10. Görcsönydoboka 15, 11. Báta 4, 12. Geresdlak 1.



Gólkirályok. Czibulka-csoport: Kaufmann Balázs Tamás (Gyód) 32 gól. Csík-cs.: Horváth Benjamin (Szentegát) 58. Dárdai-cs.: Gál Tibor (Mohács II.) 35.

Horváth, amikor április végén nyilatkozott lapunknak, még csak 37 gólnál tartott és hat meccs volt vissza. Akkor abban reménykedett, hogy összejön neki a 40 találat. Nos, ezt alaposan túlteljesítette. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a Lakócsa elleni bajnokin (10-3) hétszer betaláljon. Az eddigi csúcsa egy idényben 42 gól volt.