Elkezdte a felkészülését a PMFC futballcsapata a július 31-én elrajtoló 2022/2023-as NB II.-es szezonra a Dárdai Pál Labdarúgó Utánpótlás Edzőközpontban az ilyenkor szokásos felmérésekkel, labdás edzéssel. A szakmai munkát egyelőre Nagy Gábor, a megye I.-es csapat edzője és Szabó Zsolt, a klub utánpótlásának szakmai vezetője irányítja, mivel a klub még mindig nem találta meg, ki léphetne vezetőedzőként Vas László helyére.

Az mindenképpen érdekes a pécsiek szempontjából most, hogy szakítani akarnak-e azzal a játékfelfogással, amit a korábbi szakvezetővel képviselt, vagy esetleg olyan trénert keresnek, aki azt építi tovább. Utóbbi esetében érthető, hogy lázasan zajlik a háttérmunka, és megkezdődtek az edzések, de ha egy más filozófiát valló edző mellett teszik le a voksukat, vajon érdemes-e lekötni már most a játékosokat, akik lehet, nem illenek a terveibe, vagy olyan fizikális felkészítésbe belekezdeni, ami lehet, nem megfelelő a megvalósítandó játékhoz. Nyilvánvaló, egy magas presszingű, kontra játékhoz más erények kellenek, mint egy lassabb, labdabirtoklásra épülő futballhoz vagy bármely másik taktikához.

Persze ezen kérdések megválaszolásához az előző idény kiértékelésének végére is el kellene érnie a klubnál dolgozó szakembereknek, ami úgy néz ki az elmúlt másfél hétben sem történt meg, hiszen az összes utánpótláscsapat edzője nyilatkozott már az egylet közösségi portálján, de az első keret kapcsán semmi hasonló nem történt. Legutóbbi érdeklődésünkkor pedig azt a választ kaptuk, hogy zajlik a két másodosztályú idény közti különbség kiértékelése.

A hétfői sajtóközleményében nem közölte a csapat azt sem, hogy hányan vettek részt a foglalkozáson, csupán a program vázát tették közzé, ami szerint június 25-én, szombaton a horvát élvonalbeli Slaven Belupóhoz látogatnak. Majd a tervek szerint játszanak még a Szekszárd (NB III.), a Kozármisleny, a Szentlőrinc, a Siófok (NB II.), a horvát harmadosztályú Belisce, valamint a Paks (NB I.) ellen.

Tettre készen

A HR-Rent Kozármislenyre egy új kaland vár. Jöhet egy másfajta kávéház köszönhetően annak, hogy a tavalyi bajnokságot veretlenül megnyerte az együttes.

– A tavalyi menetelésünk igazi ajándéka a feljutás és az NB II.-es szereplés lehetősége – nyilatkozta lapunknak Magyar Márk, a Kozármisleny klubigazgatója. – Szerény lehetőségekkel, de maximális elszántsággal kezdünk bele a felkészülésbe. Mindenki motivált, hogy kipróbálhatjuk magunkat ebben az osztályban is, és bizonyítsuk azt, mi minden érhető el munkával. A tavalyi csapat magja egyben maradt, őket megfelelő arányban szeretnénk kiegészíteni ambiciózus fiatal és rutinos játékosokkal, immár új vezetőedzőnkkel, Tóth Lászlóval közösen dolgozva.

Mindent összevetve tehát ez idáig jól áll a mislenyi gárda szénája, így joggal bizakodhatnak a drukkerek is, hogy kedvenc alakulatuk megállja majd a helyét a magasabb osztályban. Ráadásul addig még lesz hol szurkolni is értük, hiszen a héten a klub tájékoztatást ad arról, hogy mely csapatokkal vív majd felkészülési meccset a bajnokcsapat.

Most nem lesz szükség akkora vérfrissítésre Lőrincen

Tegnap a Szentlőrincnél is elkezdték a felkészülést a következő szezonra. Az edzéseket a tavalyi stáb vezényli egyelőre vezetőedző nélkül. Az első tréningen 18 mezőnyjátékos és két kapus vett részt, s ebben csak egy olyan volt, akivel most ismerkedik a klub. Kettő-három labdarúgó nemrégiben kötelezte el magát újra a csapat mellett, a többieknek mind tovább fut a már tavaly is élő kontraktusa.

A keret mellett a program is körvonalazódik. Jövő héten a Kecskemét ellen kezdik meg az edzőmeccsek sorát, ami után szerda-szombat ritmusban folytatják. Lesz szlovén élvonalbeli, horvát másodosztálybeli ellenfelük is, illetve magyar csapatok ellen hangolnak, árulta el Fekete Tivadar sportszakmai igazgató.