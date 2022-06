Tovább alakul az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata a következő idényre.

A pécsi együtteshez ezúttal egy új irányító, Ivana Katanic érkezett, aki jelenleg a szeptember végén Ausztráliában megrendezésre kerülő világbajnokságra készül. A 23 esztendős, 180 cm magas szerb játékos az előző idényben Belgiumban, az Európa Kupában is szereplő Kangoeroes Basket Mechelennél kosárlabdázott és lett belga bajnok.

– Azért döntöttem a Pécsre igazolás mellett, mert a magyar liga egy nagyon erős bajnokság, és csapatunk a FIBA Európa Kupában is játszik majd – vélekedett Ivana Katanic. – Nagy ambíciókkal készülök az új szezonra. Ez lesz az első szezonom Magyarországon, nagyon izgatottan várom ezt a kihívást, és alig várom, hogy elkezdjük a közös munkát. A vezetőedzőt Jovan Gorecet személyesen is ismerem, hiszen az U16-os szerb válogatottban volt vezetőedzőm. Tudom róla, hogy a kemény munka híve, és biztos vagyok benne, hogy csapatszinten és egyénileg is sokat fogunk fejlődni a szezon során.

Mint korábban megírtuk, a baranyai alakulat már egy amerikai erőcsatárral is megegyezett, ráadásul több kulcsemberrel is szerződést hosszabbított.